LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

2

-

0

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol

  • Kylian Mbappé (18')

  • Kylian Mbappé (30')

Min. 43

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

Gol! Min 18'

Gol de Kylian Mbappé

Gol! Min 30'

Gol de Kylian Mbappé

Tarjeta amarilla Min 35'

Tchouaméni ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 11

Vinicius falla desde el punto de penalti

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:43

43'

¡Penalti fallado!Vinícius Júnior (Real Madrid) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado.

42'

Penalti cometido por Thierry Correia (Valencia) tras una falta dentro del área.

42'

Penalti a favor del Real Madrid. Álvaro Carreras sufrió falta en el área.

Icono37'

Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono37'

Falta de Diego López (Valencia).

Icono36'

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono36'

Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Icono36'

Lucas Beltrán (Valencia) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono34'

Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).

Icono34'

Luis Rioja (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono33'

Mano de Jude Bellingham (Real Madrid).

Icono31'

¡Gooooool! Real Madrid 2, Valencia 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono30'

Remate rechazado de Diego López (Valencia) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo.

Icono30'

Lucas Beltrán (Valencia) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono30'

Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Icono29'

Remate parado. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono27'

Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono24'

Falta de Éder Militão (Real Madrid).

Icono24'

Arnaut Danjuma (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono22'

Falta de Arda Güler (Real Madrid).

Icono22'

Baptiste Santamaría (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Falta de Baptiste Santamaría (Valencia).

Icono19'

¡Gooooool! Real Madrid 1, Valencia 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha.

17'

Decisión del VAR: Penalti Real Madrid.

Icono15'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por José Gayà.

15'

Penalti cometido por César Tárrega (Valencia) con una mano dentro del área.

Icono15'

Remate rechazado de Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Franco Mastantuono con un centro al área.

Icono14'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Diego López.

Icono14'

Remate parado. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono10'

Remate parado. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono7'

Fuera de juego, Real Madrid. Vinícius Júnior intentó un pase en profundidad pero Jude Bellingham estaba en posición de fuera de juego.

Icono6'

Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.

Icono5'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Copete.

Icono5'

Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.

3'

Se reanuda el partido.

2'

El juego está detenido debido a una lesión Arda Güler (Real Madrid).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Arda Güler

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Franco Mastantuono

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Thierry Rendall Correia

defensa

César Tárrega

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Diego López

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

José Luis García Vayá

centrocampista

Luis Rioja

centrocampista

Arnaut Danjuma

Delantero

Lucas Beltrán

Delantero

Estadísticas

65,8%

VAL

RMA

34,2%

VAL

VAL

3 Goles 0
8 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 1
6 Faltas cometidas 4

