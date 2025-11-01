Vinicius falla desde el punto de penalti

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
Real Madrid
21:00h.
2
-
0
Valencia
Kylian Mbappé (18')
Kylian Mbappé (30')
Min. 43
RMA
VAL
Gol! Min 18'
Gol de Kylian Mbappé
Gol! Min 30'
Gol de Kylian Mbappé
Tarjeta amarilla Min 35'
Tchouaméni ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:43
43'
¡Penalti fallado!Vinícius Júnior (Real Madrid) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado.
42'
Penalti cometido por Thierry Correia (Valencia) tras una falta dentro del área.
42'
Penalti a favor del Real Madrid. Álvaro Carreras sufrió falta en el área.
37'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
37'
Falta de Diego López (Valencia).
36'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
36'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
36'
Lucas Beltrán (Valencia) ha recibido una falta en campo contrario.
34'
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
34'
Luis Rioja (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
33'
Mano de Jude Bellingham (Real Madrid).
31'
¡Gooooool! Real Madrid 2, Valencia 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
30'
Remate rechazado de Diego López (Valencia) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo.
30'
Lucas Beltrán (Valencia) ha recibido una falta en campo contrario.
30'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
29'
Remate parado. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
27'
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
24'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
24'
Arnaut Danjuma (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
22'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
22'
Baptiste Santamaría (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Baptiste Santamaría (Valencia).
19'
¡Gooooool! Real Madrid 1, Valencia 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha.
17'
Decisión del VAR: Penalti Real Madrid.
15'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por José Gayà.
15'
Penalti cometido por César Tárrega (Valencia) con una mano dentro del área.
15'
Remate rechazado de Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Franco Mastantuono con un centro al área.
14'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Diego López.
14'
Remate parado. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
10'
Remate parado. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
7'
Fuera de juego, Real Madrid. Vinícius Júnior intentó un pase en profundidad pero Jude Bellingham estaba en posición de fuera de juego.
6'
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.
5'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Copete.
5'
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.
3'
Se reanuda el partido.
2'
El juego está detenido debido a una lesión Arda Güler (Real Madrid).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Arda Güler
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Franco Mastantuono
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Thierry Rendall Correia
defensa
César Tárrega
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
José Gayà
defensa
Diego López
centrocampista
Baptiste Santamaría
centrocampista
José Luis García Vayá
centrocampista
Luis Rioja
centrocampista
Arnaut Danjuma
Delantero
Lucas Beltrán
Delantero
65,8%
RMA
34,2%
VAL
|3
|Goles
|0
|8
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|7
|Asistencias
|1
|6
|Faltas cometidas
|4
|
