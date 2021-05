Jornada 38 El Elche sobrevive; Real y Betis sellan la Europa League Al alirón del Atlético en Zorrilla le acompañó una lucha contra el descenso que Huesca y Valladolid perdieron y la pelea por la Europa League, en la que 'txuri urdin' y verdiblancos lograron el objetivo aunque con sufrimiento Los jugadores del Elche celebran uno de los goles que les dieron la salvación. / manuel lorenzo / efe JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Sábado, 22 mayo 2021, 22:52

Estuvo a la altura la traca final de la Liga 2020-21. Al menos en lo que quedaba en juego, que era mucho. Con tres frentes abiertos, el título, la Europa League y el descenso, y ocho equipos implicados en estas luchas, la tarde, con hasta siete partidos simultáneos, prometía. Atlético, Real Sociedad, Betis y Huesca tenían los objetivos en sus manos, con Real Madrid, Villarreal, Elche y Valladolid esperando tropiezos. Solo el conjunto oscense no pudo aprovechar la iniciativa.

El gol se hizo de rogar pese al aluvión de encuentros, pero llegó y además en la pelea por el campeonato. Se volcó el Atlético en busca de la victoria que le hiciese campeón y el necesitado Valladolid lo aporvechó a la contra para ponerse por delante en el marcador a través de Óscar Plano. Esperanza de la afición blanquivioleta en el milagro y nerviosismo de la rojiblanca, que no obstante, respiraba un poco más aliviada con el inmediato tanto de Yéremy Pino para el Villarreal en el Di Stéfano, que le ofrecía margen de maniobra. Así es el fútbol, lo que nadie esperaba estaba ocurriendo, con los dos candidatos al título perdiendo. El vértigo hacía de las suyas.

En la pelea contra el descenso el primero en hacer los deberes fue el Elche, para delirio de los aficionados que regresaban al Martínez Valero. El tanto de Lucas Boyé tras media hora de juego suponía la salvación provisional para los de Fran Escribá, metía presión al Huesca, ya necesitado de una victoria contra el Valencia para escapar de la quema, y condenaba al Valladolid.

Mientras, en Balaídos, también con público en sus gradas de nuevo, un gol de Iago Aspas de penalti complicaba al Betis la Europa League y le llevaba en ese momento a la séptima posición y por tanto a la nueva Conference League. Ya tras la pausa del descanso para reponer fuerzas y rebajar pulsaciones, Brais Méndez hizo el segundo para el Celta, pero Borja Iglesias posibilitó la rápida reacción bética desde el punto de penalti.

En la lucha por la Liga, Benzema pudo meterle picante a la tarde con un gol de cabeza finalmente anulado, pero casi a la par igualaba Correa en Zorrilla. El argentino metió la puntera al más puro estilo del fútbol sala, propio de canchero, para acercar el alirón atlético y obligar al Valladolid a desplegarse, con los correspondientes espacios para el rival. En ese escenario idílico, llegó el 1-2 de Luis Suárez, que ya con menos de media hora por delante, tenía cierto aroma a gol de campeonato.

Con el titulo rojiblanco encarrilado, Fekir firmaba en Vigo el gol de la tarde, con una preciosa ejecución a balón parado que acercaba al Betis a un solo tanto más de la Europa League. No tardó en llegar. Fue en un saque de esquina, peinado en el primer palo y ejecutado por Víctor Ruiz. Remontada verdiblanca con tintes épicos y la Real obligada a marcar en Pamplona para evitar la Conference League. Lo consiguió casi 'in extremis', a través de Isak, aunque los tantos del honor de Benzema y Modric para un Real Madrid que estuvo a la altura de su historia y no se rindió hasta el final también le hubieran valido.

Mientras, en las cuitas por la supervivencia, Raúl Guti amarraba la victoria del Elche contra el Athletic y llevaba definitivamente el foco de la permanencia a Huesca. En El Alcoraz marcó Rafa Mir de cabeza, pero en fuera de juego. La agonía oscense continuaba, a un solo gol de la salvación. Tan lejos y a la vez tan cerca. Se consumieron los minutos y con ellos también la esperanza del Huesca, que lo tuvo en su mano y no pudo.