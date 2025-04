Rubi mantiene último al Espanyol

efe Barcelona Domingo, 15 de diciembre 2019, 09:22 | Actualizado 20:00h. Comenta Compartir

El Espanyol afronta este domingo un partido crucial contra el Betis, que llega en una buena racha al RCDE Stadium, tras haber caído hasta el último puesto de Primera división con nueve puntos, una situación que confía en resolver cuanto antes haciéndose fuerte, especialmente, en los compromisos como local.

El vestuario blanquiazul se ha mostrado autocrítico y asume que debe mejorar de inmediato su rendimiento. El entrenador, Pablo Machín, espera que el choque ante los andaluces suponga un paso adelante. De todos modos, el nivel en casa deja mucho que desear, ya que el Espanyol únicamente ha sumado un punto como local.

A falta de la confirmación del club, el centrocampista argentino Vargas es baja por lesión. En el anterior partido de Liga Europa contra el CSKA, el jueves, Machín hizo rotaciones para evitar el desgaste de la plantilla.

Por otra parte, el partido contra el Betis tienen un fuerte componente anímico para los aficionados periquitos. Al mando del conjunto andaluz está Rubi, exentrenador del conjunto blanquiazul, y y cuenta también con el delantero Borja Iglesias, exfutbolista del Espanyol.

En las últimas cinco visitas del Betis al RCDE Stadium, el balance está muy equilibrado: dos victorias para cada uno y un empate. El curso pasado, el equipo sevillano derrotó por un 1-3 al anfitrión con dos dianas en el tramo final del encuentro.

El Betis llega a su cita anual con los muchos béticos de la llamada 'novena provincia' pleno de moral, tras haber encadenado tres victorias ante Valencia (2-1), Mallorca (1-2) y Athletic de Bilbao (3-2) y sumado trece de los últimos dieciocho puntos posibles, y con el reto de buscar la cuarta en la vuelta del técnico Rubi y el goleador Borja Iglesias a Cornellà.

Los béticos deberán superar el previsible ambiente hostil que les espera por el regreso al RCDE Stadium de Joan Francesc Ferrer 'Rubi', el entrenador que llevó al Espanyol a la Liga Europa la pasada temporada, y del delantero centro que contribuyó con su goles a ello, aunque sus salidas del equipo perico provocarán que casi toda la afición los reciba con críticas.

Rubi tiene la importante baja del mexicano Andrés Guardado, sancionado por cinco amarillas, aunque en contrapartida recupera al central argelino Aïssa Mandi, quien cumplió su partido de sanción ante el Athletic.

El regreso de Mandi le da al de Vilasar de Mar opciones en el centro de la defensa, en la que el brasileño Sidnei da Silva ya ha vuelto a entrenar tras superar una lesión muscular en el sóleo, aunque quienes cuentan con más opciones para esta posición son, además del argelino, el marroquí Zou Feddal y Marc Bartra.

La baja de Guardado la podría cubrir Rubi con Bartra adelantado o también con la inclusión en su equipo de Edgar González, formado en la cantera del Espanyol e hijo del delantero Lluís, quien jugó con los pericos durante los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado.

También podrá contar con el internacional francés Nabil Fekir, ya superadas unas molestias en su isquiotibial derecho que lo dejaron fuera del partido ante el Athletic y que podría acompañar al goleador Loren Morón en punta o ser una de las opciones en las alas en el caso de que el técnico bético decida alinear juntos a Loren y Borja Iglesias.

Rubi podría aprovechar el momento estelar del capitán Joaquín Sánchez, autor de los tres goles ante el equipo bilbaíno, u optar por darle descanso o minutos en beneficio de otras opciones tácticas que podrían pasar por Fekir o por jugadores como Cristian Tello.

Será un partido de reencuentros, ya que, además de Rubi y Borja Iglesias, tienen pasado españolista Marc Bartra, Cristian Tello, Zou Feddal y Edgar, en los escalafones inferiores; y Sidnei, quien llegó a jugar con el primer equipo en la temporada 2013-2014 cedido por el Benfica portugués.

El Espanyol cerró con un empate el partido contra el Betis en el RCDE Stadium después de dar la vuelta al primer gol andaluz, a los cuatro minutos, con dianas de Darder y Bernardo antes del descanso, pero sin evitar el 2-2 final de Bartra en el 68.

El Betis se adelantó en el marcador muy rápido. Álex Moreno centró un balón desde la izquierda Borja Iglesias, que le ganó la posición a Bernardo y remató de cabeza para superar a Diego López. El delantero, exblanquiazul, no celebró la diana ante su antigua afición, pese a llevar tres meses sin marcar.

Fue un mazazo para el Espanyol, cuyo nerviosismo fue aumentando a medida que avanzaba el cronómetro. Los catalanes no disfrutaban de ocasiones claras y el choque estaba muy trabado. El guión parecía tétrico para los locales, hasta que apareció Sergi Darder en el minuto 19.

El mallorquín selló un gol con un disparo raso tras regatear a la defensa en el área. Lo celebró con rabia y despertó tanto a su equipo como al RCDE Stadium. Ya el partido parecía era otro: los pericos creían en la victoria y el Betis había reducido su peligro sobre los dominios de Diego López.

En el tramo final de la primera mitad, el anfitrión empujó a los andaluces atrás. Lo hizo sin excesivo brillo, pero con más garra que el contrario. En el minuto 41, el Espanyol recogió el premio: un gol de Bernardo tras una falta lateral. El árbitro lo confirmó con el VAR y subió al marcador.

RCD Espanyol Diego López; Víctor Gómez, David López (Naldo, min.63), Bernardo, Calero, Dídac; Marc Roca, Granero (Iturraspe, min.76); Darder; Campuzano (Ferreyra, min.69) y Calleri. 2 - 2 Betis Joel; Mandi (Tello, min.65), Bartra, Feddal; Emerson, Canales, Kaptoum, Álex Moreno; Fekir (Lainez, min.62), Joaquín (Loren, min.83) y Borja Iglesias GOLES 0-1, min.4: Borja Iglesias; 1-1, min.19: Darder; 2-1, min.41: Bernardo; 2-2, min.68: Bartra.

áRBITRO Cuadra Fernández (comité madrileño). Amonestó a Granero (min.15), Calero (min.31), Feddal (min.80), Bernardo (min.85), Machín (min.93) y a Ferreyra (min.93).

incidencias partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga Santander disputado en el RCDE Stadium ante 22.248 espectadores.

En la reanudación, el choque empezó con menos revoluciones. El ímpetu local había descendido y el Betis, por su parte, tampoco apretaba para forzar el empate. El Espanyol, de todos modos, seguía creando peligro a balón parado: en el 60, Bernardo estuvo cerca de firmar el doblete al rematar desviado un saque de esquina.

Rubi movió ficha para incrementar la pólvora de su once inicial dando entrada a Tello por Mandi. El primer aviso del Betis no dio resultado: Diego López estuvo atento a un disparo lejano en el 67. Sin embargo, el meta gallego no pudo evitar el 2-2 de Bartra, que cabeceó un saque lateral.

Machín dobló su apuesta ofensiva y sacó a Ferreyra: no se conformaba con el empate. En cualquier caso, el conjunto verdiblanco tenía el control del encuentro, más allá de alguna acción aislada del Espanyol. El Betis jugó los últimos siete minutos con Borja Iglesias y Loren en punta, buscando los tres puntos.

El anfitrión jugó atrás en los lances decisivos, consciente de los riesgos de descolgarse en ataque. Tello estuvo cerca de lograr el tercero tras una carrera en solitario, pero Diego López lo desvió a córner. Fue el mayor susto para el Espanyol, que finalmente resistió en defensa y selló el empate.