Pretemporada Las estrellas mundialistas llegarán sin rodaje a las Supercopas Griezmann y Modric durante la final del Mundial. / EFE Barcelona, Real Madrid y Atlético corren el riesgo de llegar a los primeros partidos oficiales sin haber probado sus onces de gala JACOBO CASTRO Madrid Jueves, 2 agosto 2018, 00:03

La pretemporada de Barcelona, Real Madrid y Atlético está siendo atípica. Muchos canteranos, protagonismo para jugadores que apenas van a contar, no se ganan partidos... Todas estas circunstancias esconden una realidad: el Mundial de Rusia está complicando la preparación de tres equipos que en menos de dos semanas afrontarán su primer partido oficial.

El primero en hacerlo será el Barcelona, que se enfrentará al Sevilla el día 12 en la Supercopa de España. A poco más de una semana para el compromiso, del once de gala de la pasada temporada, solo Sergi Roberto ha realizado toda la pretemporada y ha tenido minutos en los duelos de preparación. Messi, Alba, Piqué, Busquets y Ter Stegen volvieron esta semana; Suárez y Coutinho aún no se han incorporado; y Rakitic y Umtiti no llegarán al encuentro tras jugar la final del Mundial. Parece claro que Valverde tendrá que recomponer su once con los fichajes que han tenido minutos durante el verano, como por ejemplo, Malcom, Arthur o Lenglet.

En el Madrid están practicamente igual. De los teóricos titulares, solo Bale y Benzemá empezaron la pretemporada desde el primer día. En la última semana se incorporaron Keylor, Carvajal, Ramos, Kroos e Isco, al igual que otros como Asensio, Lucas o Nacho, incluso alguno de ellos tuvo minutos en el primer partido de preparación. De cara a la Supercopa de Europa del día 15, Casemiro y Marcelo llegarán con poco rodaje, ya que deberían volver la próxima semana, mientras será complicado que Modric y Varane, finalistas del Mundial, estén disponibles. Veremos si Lopetegui apuesta por jugadores como Ceballos y Vallejo, que han hecho toda la pretemporada.

De cara a ese día 15 en el Wanda Metropolitano también están preocupados. Sólo Oblak, de los claramente titulares, inició los entrenamientos en la fecha fijada por Simoene. Saúl, Koke y Costa se incorporaron la pasada semana, mientras que otros como Giménez, Godín, Filipe, Lucas y Griezmann siguen de vacaciones a menos de dos semanas del partido ante el Real Madrid. Ni siquiera los fichajes importantes llegan con toda la pretemporada hecha: Arias y Gelson empezaron más tarde por el Mundial, y Lemar sigue de vacaciones. Rodri, Thomas, Correa o Vitolo deberían ser importantes de cara al duelo de Tallin, ya que han gozado de minutos en los partidos de preparación.