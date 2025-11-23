Florentino Pérez avanza que futuros inversores adquirirán el 5% del Real Madrid El club blanco someterá a referéndum la reforma de los estatutos que necesita para cambiar el modelo actual, pero garantiza que los socios serán los «guardianes» del patrimonio

Ignacio Tylko Madrid Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:17 | Actualizado 15:42h. Comenta Compartir

La junta directiva del Real Madrid sacó adelante este domingo por goleada las cuentas del pasado ejercicio, con 1.185 millones de ingresos, lo que según la consultora Deloitte le convierten en el club más ingresos del mundo, y el presupuesto récord de 1.248 millones para la presente campaña.

En el transcurso de una asamblea de socios de baño y masaje para el presidente, Florentino Pérez anunció que propondrá una reforma estatutaria y un referéndum para permitir una participación externa minoritaria del 5%. Un paso pequeño pero quizá importante hacia una eventual conversión en sociedad anónima deportiva. El modelo elegido es la creación de una sociedad mercantil o filial que se abrirá a la llegada de inversores con los que el club blanco ya tendría cerrado su desembarco.

Según el presidente blanco, se trata de una presencia externa «simbólica» que no impedirá que los socios del club, en la actualidad unos 100.000, sean los «guardianes» del patrimonio. «El único objetivo es blindar al club de ataques externos e internos contra nuestro patrimonio y ponerlo en valor para que todos seamos conscientes del tesoro que los socios tenemos en nuestras manos», avanzó Florentino sobre una propuesta que detallará en una futura asamblea extraordinaria.

«Antes quiero decirles también esas cosas que se leen, que son un poco absurdas, de que si voy a dejar la presidencia el año que viene, que me quiero quedar con el club, que va a pasar a una fundación, como quitarle la propiedad a los socios, a los dueños, que son los socios, o que hacemos esto porque necesitamos dinero. Todo el mundo sabe que no me gusta presumir, pero somos el club más rico del mundo», arrancó su exposición.

Asimismo, Pérez calificó de «disparate» aquellas informaciones que hablan de que la junta directiva está «dividida en torno a esta reforma». «Todos queremos lo mismo. Toda esta modificación la llevaremos al referéndum, así lo dijimos, y no pasa nada. Y es una junta muy unida, lo que nos está dando esa posibilidad de ser un club independiente, pero tenemos que ser conscientes de las amenazas que también tenemos», advirtió.

Un club con enemigos

Según Florentino, «el club tiene enemigos que quieren apropiarse de nuestro patrimonio. Nuestra fortaleza económica e institucional basada en la unidad de todos nosotros es un gran desafío. Por lo tanto, vamos a hacer un esfuerzo para que todos seamos conscientes del tesoro que tenemos». En esta línea, advirtió que algunos intentarán aprovecharse del «sentimiento, vínculo emocional que se hereda» de ser socio del club.

Propuso un «blindaje» gracias al cual «nadie podrá diluir» la condición de «propietarios» de los socios «ni alterar el equilibrio que garantice la independencia y la estabilidad de Real Madrid». «Seremos nosotros los socios de hoy quienes tengamos la responsabilidad de asegurar que nuestro club continúe liderando el fútbol durante muchas generaciones», zanjó.