El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Frenkie de Jong, en su último partido con el Barça ante el Chelsea. EP

Frenkie de Jong, baja de última hora en el Barça

El centrocampista neerlandés sufre un proceso febril y se cae de la convocatoria para el choque clave ante el Atlético

R. D.

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:50

Comenta

Frenkie de Jong no jugará esta noche el duelo por el liderato entre el Barça y el ante el Atlético de Madrid. El Barça ha comunicado este mediodía que el centrocampista neerlandés padece un proceso febril y causa baja para el importante encuentro liguero en el nuevo Camp Nou.

Sa da la circunstancia de que De Jong ya faltó al partido contra el Alavés del pasado sábado. Según explicó entonces Hansi Flick, el jugador no fue convocado «por un tema privado». Al día siguiente entrenó con normalidad, pero este martes el club ha informado de la nueva ausencia que deja a Pedri, reaparecido frente a los babazorros, sin su socio habitual en la zona de creación azulgrana.

Sin el neerlandés, Eric Garcia, Marc Casadó o Marc Bernal se disputan su posición en un duelo de máxima intensidad y exigencia ante el equipo del Cholo Simeone. El último partido con presencia de Frenkie tuvo lugar en Stamford Bridge ante el Chelsea, que pasó por encima del Barça (3-0).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  3. 3

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  4. 4 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    Comienza la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella
  7. 7 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  8. 8

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  9. 9

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  10. 10 Un vidente predice el número de la Lotería de Navidad: tiene que ver con el apagón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Frenkie de Jong, baja de última hora en el Barça

Frenkie de Jong, baja de última hora en el Barça