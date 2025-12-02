Frenkie de Jong, baja de última hora en el Barça El centrocampista neerlandés sufre un proceso febril y se cae de la convocatoria para el choque clave ante el Atlético

Frenkie de Jong no jugará esta noche el duelo por el liderato entre el Barça y el ante el Atlético de Madrid. El Barça ha comunicado este mediodía que el centrocampista neerlandés padece un proceso febril y causa baja para el importante encuentro liguero en el nuevo Camp Nou.

Sa da la circunstancia de que De Jong ya faltó al partido contra el Alavés del pasado sábado. Según explicó entonces Hansi Flick, el jugador no fue convocado «por un tema privado». Al día siguiente entrenó con normalidad, pero este martes el club ha informado de la nueva ausencia que deja a Pedri, reaparecido frente a los babazorros, sin su socio habitual en la zona de creación azulgrana.

Sin el neerlandés, Eric Garcia, Marc Casadó o Marc Bernal se disputan su posición en un duelo de máxima intensidad y exigencia ante el equipo del Cholo Simeone. El último partido con presencia de Frenkie tuvo lugar en Stamford Bridge ante el Chelsea, que pasó por encima del Barça (3-0).