Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic

Un seguidor del Atlético de Madrid resultó herido leve al poco de concluir el partido de su equipo en San Mamés tras ser agredido por ... ultras del Athletic en el parque de Doña Casilda, según ha podido saber en exclusiva El Correo. La víctima fue alcanzada tras tropezar cuando trataba de huir del grupo de ultras, formado por alrededor de quince individuos.

La Ertzaintza detectó a un grupo de radicales locales que buscaba durante las horas previas y posteriores al partido a aficionados del Atlético por el Casco Viejo y otras zonas de Bilbao. No entraron a San Mamés ya que muchos de ellos tienen prohibido el acceso. Alrededor de las 23.30 horas, localizaron a unos hinchas del conjunto madrileño que se estaban fotografiando bajo la iluminación navideña en el centro de la ciudad.

Les siguieron hasta el parque de Doña Casilda. Los visitantes detectaron el peligro y comenzaron a correr. Uno de ellos tuvo la mala suerte de caer al suelo, lo que permitió a los agresores alcanzarle. Le agredieron mientras intentaba levantarse y reanudar la carrera, pero tras propinarle unos golpes, le dejaron para perseguir a los demás. Las heridas son de carácter leve y el atacado presentó una denuncia. Por el momento, no hay detenidos. Sus compañeros lograron llegar al centro comercial Zubiarte, en donde se refugiaron. Los agresores no entraron porque son conscientes de que allí hay cámaras y guardas de seguridad.

Un testigo de lo que sucedió en Zubiarte relató a este periódico que los agresores formaban un grupo de entorno a quince ultras, todos ellos vestidos de negro y con capuchas. La misma fuente relata que les vio llegar desde la zona del Sagrado Corazón y que decían «están aquí» y «van por aquí».

El Atlético Madrid llegó a Bilbao acompañado por alrededor de 500 seguidores que llenaron prácticamente la zona reservada para la animación visitante. El Frente Atlético, como tal, no viajó, pero las fuentes consultadas indican que se detectó la presencia en la capital vizcaína de hinchas con vinculación a este grupo ultra, aunque se desplazaron a nivel particular y no como un desplazamiento organizado.

En marzo de 2024, un grupo de radicales del Athletic atacó a alrededor de cincuenta hinchas del Atlético en el interior del restaurante Farketa, en la calle Rodríguez Arias de Bilbao, en torno al mediodía del jueves. Uno de los visitantes resultó herido.