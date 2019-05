Jornada 38 El Huesca quiere despedirse de Primera con una victoria El partido no tiene ningún interés ni aliciente ni para los oscenses ni para el Leganés ya que no se juegan nada EFE Huesca/Leganés Sábado, 18 mayo 2019, 07:14

La Sociedad Deportiva Huesca dirá adiós a su efímero paso por la Primera División este sábado en su estadio de El Alcoraz ante el Leganés intentando hacerlo con un triunfo para brindárselo a sus aficionados, que tanto le han apoyado en su andadura en esta temporada tan complicada y difícil y que tanto han sufrido en la máxima categoría del fútbol español.

El partido no tiene ningún interés ni aliciente ni para el Huesca ni para el Leganés ya que no se juegan nada pues el conjunto aragonés está descendido ya desde la anterior semana y el madrileño, tras completar una buena temporada, figura en el centro de la tabla, lo que hace que el encuentro sea de mero trámite.

El encuentro entre altoaragoneses y madrileños servirá tan sólo para despedir al entrenador del Huesca, «Francisco» Rodríguez, que no seguirá la próxima temporada, así como a bastantes jugadores, al estar cedidos unos, y otros porque aún teniendo contrato es probable que tampoco continúen.

Pero la principal salida será la del capitán, Juanjo Camacho, que tras doce años en el Huesca cuelga las botas y será uno de los homenajeados por su entrega y dedicación al equipo, aunque seguirá en el organigrama del club oscense.

De la actual plantilla tan sólo podrían quedar para la próxima temporada poco más de media docena de futbolistas por lo que será un partido de despedidas, lo que supone que quede un tanto al margen el apartado deportivo aunque el equipo quiera ganar para cerrar la campaña con un triunfo y no quedar último en la clasificación, aunque para lograr esto necesitaría que el Rayo Vallecano no ganase.

Teniendo en cuenta que no hay nada en juego es una incógnita el equipo que alineará el Huesca ante el Leganés. En principio no debería haber muchos cambios, al menos de inicio, y después, y según como vaya el resultado del partido, jugadores que no han tenido minutos podrían tener entrada.

Sin opciones ya de disputar competiciones europeas la próxima temporada y sellada la salvación, el Leganés tiene el único objetivo de sumar tres puntos que le permitan acabar lo más arriba posible en la clasificación.

Suceda lo que suceda sobre el campo el conjunto blanquiazul terminará el curso superando su récord de puntos en Primera y mejorando la decimoséptima posición que ocupó las dos campañas anteriores.

Pese a ello quieren marcharse con buen sabor de boca de vacaciones antes de que empiece un mercado que el club encara con varios frentes abiertos y la voluntad de cerrar cuanto antes la plantilla para que Mauricio Pellegrino, renovado hasta el 2021, pueda trabajar con tiempo.

Hay además ganas de desquitarse de la última derrota liguera, en Butarque ante el Espanyol (0-2), y de concluir con buenas sensaciones a domicilio dando continuidad al 0-3 logrado ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.

En cuanto al aspecto emotivo, será un partido especial ya que en el contrario juega el defensa central argentino Martín Mantovani. Será la primera vez en el que los destinos de uno y otros se crucen después de que abandonara la entidad el pasado verano tras ejercer como capitán y subir con ella de Segunda B a la máxima categoría del fútbol español.

De cara a esta cita la principal duda es saber con qué once saldrá de inicio su técnico. Este ya ha anunciado que será semejante al de la jornada anterior aunque también ha confirmado que los dos futbolistas argentinos Ezequiel Muñoz y Alexander Szymanowski, recuperados de sus respectivas lesiones, entrarán en la convocatoria.

- Alineaciones probables:

Huesca: Jovanovic; Yangel Herrera, Etxeita, Diéguez, Galán; Moi Gómez, Camacho, Melero; Ferreiro, Enric Gallego y Gallar.

Leganés: Lunin; Nyom, Bustinza, Omeruo, Siovas, Jonathan Silva; Recio, Vesga, Óscar; Braithwaite y En-Nesyri.

Arbitro: Alberola Rojas (Comité Territorial Castellano-Manchego).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 21.00.