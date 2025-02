Ibrahimovic sorprende al anunciar que vuelve a España

R.C. Madrid Martes, 29 de octubre 2019, 13:11 | Actualizado 19:20h. Comenta Compartir

«Hola España, ¿Sabeis qué? Vuelvo». Ese simple y enigmático mensaje de Zlatan Ibrahimovic ha sorprendido a todo el mundo. Hace solo unos días el veterano delantero sueco, de 38 años y que termina contrato en diciembre con LA Galaxy, acabó el partido de su equipo ante Los Ángeles Football Club molesto por la eliminación en la semifinal de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS) y declaró al final del encuentro (5-3) que gracias a él, el mundo conoce a la MLS e hizo famoso a Carlos Vela. «Es difícil ganar cuando recibes tantos goles, a veces marcar tres puede ser suficiente, pero no puedes ser campeón si recibes cinco goles en contra. Estoy decepcionado porque tuve un par de errores. Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS», afirmó.

Zlatan, autor de 31 goles en 31 partidos para Los Angeles Galaxy, con los que ha jugado 58 partidos estas campañas para un total de 53 tantos, marcó en un derbi angelino en el que además dejó un feo gesto mirando a un aficionado rival y agarrándose sus partes íntimas para después amenazar con dejar LA Galaxy, algo que no pudo confirmar su compañero de equipo Jonathan Dos Santos. «Zlatan es muy misterioso, no ha dicho nada más después del partido y si se queda nos va a ayudar mucho en la campaña, es un jugador de excelente calidad», confesó horas antes de que Ibra anunciase su intención de volver a España en sus redes sociales.

Hace solo unos días la MLS le eligió en el once ideal de la temporada regular junto a los españoles Alex Pozuelo (Toronto) y Carles Gil (New England Revolution).

Zlatan to La Liga confirmed?! 👀🇪🇸 pic.twitter.com/SBsKm6JMLA ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2019

El equipo lo completaron el argentino Maximiliano Moralez, del New York City, el colombiano Eduard Atuesta y el mexicano Carlos Vela (Los Angeles Football Club, LAFC), el venezolano Josef Martínez (Atlanta United), así como el italiano Vito Mannone (Minnesota United).

Equipo Ideal de la MLS Portero Vito Mannone (ITA-Minnesota United)

Defensas Ike Opara (USA-Minnesota United), Miles Robinson (USA-Atlanta United) y Walker Zimmerman (USA-Los Angeles Football Club).

Centrocampistas Eduard Atuesta (COL-Los Angeles Football Club), Carles Gil (ESP-New England Revolution), Maximiliano Moralez (ARG-New York City) y Alejandro Pozuelo (ESP-Toronto).

Delanteros Zlatan Ibrahimovic (SWE-LA Galaxy), Josef Martínez (VEN-Atlanta United) y Carlos Vela (MEX-Los Angeles Football Club).