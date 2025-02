Koeman: «Quiero seguir si tengo la confianza del club»

P. RÍOS BARCELONA Sábado, 15 de mayo 2021, 13:27 | Actualizado 15:00h. Comenta Compartir

Ronald Koeman ofreció su cara más reivindicativa y mostró su disposición y deseo de seguir al frente del Barça la próxima temporada. «Es importante para un entrenador tener la confianza del club y quiero seguir si es así. Ya veremos al final de temporada. ... Quiero seguir, estoy contento, pero hay mucho margen de mejorar cosas. El camino no acaba este curso. Hay cosas mejoradas, datos impresionantes. Me gustaría hablar al final. En dos semanas se pasa de todo perfecto, a todo horrible. Y no es justo», manifestó el técnico holandés durante la rueda de prensa previa al partido que medirá el domingo a los azulgranas con el Celta en el Camp Nou, donde el Barça apurará sus remotas opciones de proclamarse campeón de Liga.

«Creo que lo importante es creer, seguir y esperar. Sabemos que las opciones de ganar son pequeñas, pero si todavía hay opciones hay que ganar y esperar», sostuvo Koeman, que subrayó que su equipo no ha tirado la Liga, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad de los azulgranas para levantarse y meterse en la pelea tras un pésimo inicio de curso. «Estuvimos a trece puntos y remontamos, con mucho esfuerzo. El Real y el Atlético también perdieron puntos. Contra el Granada perdimos una gran oportunidad», apuntó. Defendió con vehemencia su trabajo a lo largo de una campaña muy convulsa. «No estoy decepcionado con los jugadores. Ha sido una temporada complicada. Hay cinco o seis jugadores que han jugado 35-40 partidos. He intentado sacar lo mejor. Creo que la afición ha visto un equipo que ha hecho partidos fantásticos. El equipo ha demostrado tener hambre, aunque en algunos partidos no hemos estado al nivel. El bloque tiene futuro, si podemos fichar se puede estar ilusionado con el equipo el año que viene», incidió. Maltratado Se presentó como un hombre de club y dijo tener la confianza de muchos de sus futbolistas. «Me siento apoyado por parte del vestuario. Y es complicado. Intento hablar y tomar decisiones. Siempre pienso en el club», dijo al explicar la bajada de Óscar Mingueza al filial para colaborar en su intento de ascender de categoría. No entró en detalles sobre la reunión que tuvo hace unos días con Joan Laporta para valorar la temporada. «No puedo explicar mucho. Hemos hablado del Barça, del equipo, de los últimos resultados. Hemos quedado para hablar cuando acabe la temporada», aseguró. Dijo sentirse «muy tranquilo» acerca de su futuro y leyó la cartilla a los medios de comunicación por las críticas recibidas. «Sí, me siento maltratado en las últimas dos semanas, si analizas la temporada por las dos últimas semanas.... Hay que analizar la Copa, los jugadores... he oído en los medios que lo hicimos muy mal y no estoy de acuerdo», espetó. Recordó que les restan dos partidos para finalizar la temporada, por lo que consideró que todavía no es momento de hablar de fichajes. Reclamó por último más aportación ofensiva por parte de los mediocampistas azulgranas. «Me gustaría que los centrocampistas marcaran más goles. Necesitamos más jugadores con más goles, no solo Messi. Somos el segundo equipo de Europa con más goles, solo está el Bayer por encima. Somos los más ofensivos, en oportunidades, balón... igual que el City. Nuestra mentalidad es atacar y tener el balón. Hay que mejorar en cosas como la llegada de los centrocampistas y su efectividad. Y en los de arriba». completó.

