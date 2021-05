Barcelona Laporta: «A Koeman le he dicho lo que le tenía que decir» El presidente azulgrana sigue despejando balones sobre el futuro inquilino del banquillo Koeman esta mañana en la rueda de prensa. / EFE SARA RUBIO Madrid Viernes, 28 mayo 2021, 18:50

Tras la reunión que mantuvieron el martes Ronald Koeman y Joan Laporta, en la que el presidente del Barça le dijo al holandés que se tomaría quince días para sopesar el futuro, la incertidumbre sigue siendo la nota dominante en Can Barça, sin que la rueda de prensa que ofreció el mandatario esta mañana haya clarificado el panorama. «Le he dicho lo que le tenía que decir. Estamos valorando la temporada, tiene contrato y tenemos una relación muy directa, muy clara. Se lo he dicho antes. Es un entrenador que ya estaba y tiene un año más de contrato. Estamos aproximando posturas a la hora de compartir lo que queremos para la próxima temporada. Ahí, se evalúa todo. Se hace con tranquilidad y creo que va por buen camino«, afirmó Laporta.

«Han pasado muchas cosas estos años y no queremos dejar nada que se nos escape en cuanto a los objetivos. No queremos declaraciones grandilocuentes y vamos a trabajar para compartir un modelo y que no se nos escape nada. Acotemos todo para que salga bien. Tenemos que compartir todos. Todos nos implicamos y también el entrenador. Quien primero sabrá nuestra decisión sera Ronald. Quiero decir que vamos aproximando posturas y ya hay posturas aproximadas», insistió el máximo dirigente azulgrana.

Tras las evidentes muestras del deseo de Laporta de cambiar de entrenador para la siguiente temporada, el presidente del Barcelona ha querido recalcar que con Koeman hay buena relación: «De respeto. De hablar claro. En este sentido, la relación es buena. Se trata de compartir objetivos, criterios... Entiendo que al tener en contrato en vigor, él ha manifestado su voluntad de continuar y estamos en un periodo de reflexión con él. Si decidimos que entre todos que Koeman tiene que continuar, claro que sí».

A la palestra salió también el nombre de Guardiola, tras los rumores del deseo de Laporta de que el actual entrenador del Manchester City se siente en el banquillo. «Cuando me hablas de Guardiola, le deseo ganar la Champions este sábado. Me gustaría mucho que además de ganarla con el Barça, la gane este sábado. Para él será maravilloso y también para los que le queremos. Tengo buenos amigos en el City y quiero que la ganen. No te voy a explicar mis sueños... Habría tomate ahí», despejó cuando se le interpeló por el preparador de Santpedor.

Se le cuestionó también por la opción de Xavi Hernández, pero Laporta volvió a salirse por la tangente. «Koeman tiene contrato. No lo descartéis. Estamos hablando y tenemos la voluntad de compartir criterios y objetivos. Los otros técnicos que suenan me parecen muy bien. Todos quieren venir, pero la decisión la tomaremos nosotros. Es necesaria esta conversación y tener un tiempo de reflexión», reiteró.