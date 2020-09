FC Barcelona Laporta luchará por la presidencia del Barça Joan Laporta, expresidente del Barça. / efe El exmandatario azulgrana hará como Víctor Font y se anticipará a la candidatura oficialista, según ha avanzado la SER P. RÍOS Jueves, 10 septiembre 2020, 13:59

Aparcado el 'caso Messi', ya que en cualquier momento se reabrirán los rumores sobre su futuro a una temporada vista, el Barça sigue siendo una fuente inagotable de noticias. La última que se ha conocido es que Joan Laporta, presidente del club azulgrana entre 2003 y 2010, se presentará a las elecciones que se celebrarán en marzo próximo. Así al menos lo ha avanzado el programa 'Què T'hi Jugues' de SER Catalunya.

Laporta, por consiguiente, se suma a así Víctor Font, Lluís Fernández Alá y Jordi Farré, precandidatos ya oficiales. De ellos, Font, líder de la plataforma 'Sí al Futur', es el que más se ha manifestado, sobre todo porque su opción lleva aparejado a Xavi Hernández como entrenador. La aparición de Laporta supone un obstáculo para Font, ya que se dividirán los votos de castigo a la etapa marcada por Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

De momento, falta por conocer el que sería candidato oficialista, sobre todo porque Jordi Roche, por ejemplo, no quiere esa etiqueta. Roche lleva trabajando meses también en su equipo de trabajo pero todavía no ha hecho oficial su candidatura e incluso en los últimos tiempos ha aparecido el nombre de Joan Rosell, ex presidente de la CEOE, como posible nombre 'oficialista'.

Esta información sobre la candidatura de Laporta tiene lugar en pleno recuento de firmas para intentar conseguir que haya un voto de censura contra la junta directiva que preside Bartomeu. Un objetivo que no parece sencillo de conseguir ahora que LaLiga está a punto de comenzar y al menos Leo Messi sigue un año más de azulgrana.