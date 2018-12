Jornada 16 El Barça, con mal recuerdo del Levante El equipo de Paco López, en forma, le venció 5-4 en la penúltima jornada de la pasada Liga que aspiraba a completar sin perder y acabó con su histórica racha de 43 partidos invicto P. RÍOS Barcelona Domingo, 16 diciembre 2018, 00:26

El Barça defiende el liderato en el estadio de uno de los equipos más en forma de la Liga, el Levante. El conjunto granota sexto clasificado, sería hipotético tercero tras Barça y Madrid si se contabilizaran las 26 jornadas desde que llegó Paco López -el hombre milagro- a su banquillo para salvarle hace unos meses de un descenso que parecía inevitable. El equipo de Ernesto Valverde no sólo está avisado por dichos motivos, sino por un precedente doloroso: en la penúltima de la pasada Liga, el conjunto valenciano se impuso 5-4 a un Barça que ya era campeón, pero que aspiraba a ser el primer equipo de la historia en completar las 38 jornadas sin perder. Fue su única derrota y supuso también el punto y final a un récord increíble: 43 partidos consecutivos invicto. Nadie olvida no ya el 5-4, sino el 5-1 que llegó a indicar el marcador en el minuto 56. Un escandaloso resultado que Coutinho, con tres goles, ayudó a maquillar. Boateng (3) y Bardhi (2) fueron los estiletes locales.

«Sorprender o ganar al Barcelona lo consiguen pocos en un año. Se pueden contar con los dedos de las manos, pero si hay alguna posibilidad se tienen que dar algunas circunstancias y lógicamente tenemos que llegar a nuestro máximo potencial como equipo», comentó Paco López, quien no olvida el 5-4: «Hay cosas que se extraen porque no hace tantos meses. Hemos vistos cosas que nos puedes valer pero no tiene nada que ver. Vamos a tratar de ser fieles a esas señas de identidad pero somos conscientes del rival que tenemos enfrente. Si perdemos que sea el Barcelona el que nos gane y no nosotros que perdamos por no ser un equipo reconocible».

Leo Messi, que descansó aquel día ya pensando en el Mundial, luego aciago para él, puede ser el factor diferencial entre ambos choques. El técnico del Levante considera, con un toque de ironía, que «eso es sencillísimo. ¿No? Lo más importante es hacer un trabajo colectivo. Estamos delante del mejor jugador del mundo, no tengo ninguna duda. No te puedes centrar en un jugador sabiendo el potencial que tiene el mejor del mundo».

El Levante no podrá contar con los lesionados Pedro López, Doukouré, Samu García y Sadiku, mientras que en el Barça son baja Rafinha, Umtiti, Sergi Samper, Malcom y Sergi Roberto, los dos últimos a punto ya de recibir el alta médica.

Valverde, una vez recuperados Arthur y Luis Suárez, tendrá que meditar muy bien la alineación porque Arturo Vidal y Dembélé, dos de los jugadores que podrían salir del once si entran el brasileño, el uruguayo y Coutinho, atraviesan un gran momento de forma e inspiración. El técnico dio trato de gran equipo al Levante de gran equipo al hacer numerosas rotaciones de titulares en un partido de tanto prestigio como Barça-Tottenham de la Liga de Campeones, intrascendente porque ya estaban clasificados para octavos de final como primeros de grupo, pero siempre atractivo en lo futbolístico y en lo económico. Valverde entendió que ante el Levante necesitaba frescura, toda una señal de la importancia que da al encuentro.

Alineaciones probables

Levante: Oier; Jason, Cabaco, Rober, Chema o Postigo, Toño; Campaña, Bardhi, Rochina; Morales y Roger.

Barça: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Dembélé, Messi y Luis Suárez.

Árbitro: González González (Comité Castellano-Leonés)

Estadio: Ciutat de Valencia

Hora: 20.45 horas (Movistar Partidazo).