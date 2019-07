Primera Lodi descubre el 'método Cholo' Renan Lodi, junto a Enrique Cerezo. / Afp El brasileño confiesa que Simeone le ha dicho que tendrá «oportunidades y que tenga paciencia» y que piense «en qué puede mejorar» JAVIER VARELA Madrid Martes, 9 julio 2019, 16:46

El Atlético de Madrid presentó de forma oficial Renan Lodi, su nuevo lateral izquierdo. Aunque escuchando al brasileño no sabemos si lo será: «Simeone me ha dicho que tendré oportunidades y que tenga paciencia». Unas sorprendentes declaraciones de un jugador que se incorpora a un equipo y que asuma con cierta naturalidad su rol de suplente. Claro, que si escuchamos las palabras del presidente rojiblanco, Enrique cerezo, entendemos algo más las palabras del joven lateral: «Confiamos en su proyección y juventud para convertirse en un gran futbolista».

El brasileño, que llevará el número '12' en su camiseta como en el Atlético Paraenense, ha empezado a conocer los métodos de Simeone con tan sólo tres entrenamientos en sus piernas en la concentración de los Ángeles de San Rafael. El brasileño confesó que ya ha tenido una charla con su nuevo entrenador en la que le quitó «las dudas del modelo del club, cómo juegan y las formaciones que hay». El lateral desveló que le pidió que tuviera «paciencia, porque voy a tener oportunidades», aunque se mostró optimista: «Estoy intentando hacer lo mejor posible, ver lo que tengo que evolucionar y hablar con mis compañeros, estoy seguro de que voy a dar muchos frutos al club».

Sobre lo que puede aportar al conjunto rojiblanco, Lodi fue claro: «Soy un atleta que busca el equilibrio a nivel defensivo y ofensivo y está claro que lo primero es defender bien y eso es lo que estoy hablando con el míster». Además, desveló que Simeone le había pedido que «piense en qué necesito mejorar».

Lodi, que en teoría llegaba para hacerse el dueño del lateral izquierdo, una posición en la que ha sufrido mucho el Atlético en la última temporada, se deshizo en elogios hacia su antecesor en ese puesto. «A mí me gusta mucho Filipe Luis, es un referente. Es un atleta que me gusta mucho, le he seguido en la Copa América y me gustaría tener sus características», señaló. Además, reconoció que si finalmente «Filipe se queda voy a aprender mucho de él, es un atleta y una referencia».

Por último, al ser cuestionado sobre si ha podido hablar con Filipe Luis, Lodi reconoció que «todavía no», pero sí contó que está «hablando con el grupo y es uno de los mejores grupos del mundo». «Estoy muy contento de estar aquí y estoy seguro de que voy a poder evolucionar como todas estas leyendas que han jugado aquí», dijo al ser preguntado por sus objetivos en el Atlético.