Atlético El Bayern ficha a Lucas Hernández por 80 millones Lucas Hernández, con la camiseta del Atlético de Madrid. / AFP El francés se convierte en el segundo defensa más caro de la historia AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 27 marzo 2019, 17:35

El defensa del Atlético de Madrid Lucas Hernández se convirtió este miércoles en nuevo jugador del Bayern de Múnich a cambio de 80 millones de euros. El club alemán ha decidido pagar la cláusula de rescisión de Lucas Hernández para hacerse con los servicios del central francés a partir de la próxima temporada.

Lucas Hernández es ya el segundo defensa más caro de la historia, sólo superado por el holandés Virgil Van Dijk, por quien el Liverpool pagó 85 millones de euros al Southampton.

El Bayern ya se mostró dispuesto a fichar a Lucas Hernández en el último mercado de invierno, cuando su rescisión estaba fijada en 85 millones. Lucas Hernández cobrará 13 millones de euros limpios por cada una de las cinco temporadas por las que firmará por el club germano.

«Esta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. El Atlético para mí significa muchas cosas, ya que aquí es donde he crecido como futbolista y como persona y me he convertido en el jugador que soy. Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich», reconoció Lucas Hernández, que renunció a renovar su contrato con el Atlético.