El Madrid agudiza sus problemas en Elche

Malos tiempos para el Real Madrid y más críticas para Xabi Alonso, que salió con cinco defensas en Elche y tuvo que cambiar para lograr un pobre y polémico empate tras ir dos veces por debajo en el marcador. Tercer partido consecutivo sin ganar de los blancos, que mantienen el liderato por apenas un punto de ventaja sobre el Barça. Más que el resultado, lo preocupante es no saber a qué juega este Real Madrid.

Enorme partido del valiente equipo de Eder Sarabia. Y perfecta aplicación de la ley del ex por parte de Febas, el mejor de la noche, y Álvaro Rodríguez. El Madrid solo marcó a balón parado y por insistencia, tantos de Hujisen y Bellingham en los que los locales reclaman una posible mano previa del inglés y falta de Vinicius a Iñaki Peña, respectivamente.

Entre que debió reflexionar durante el parón, los viajes de los internacionales, las lesiones y el maratón que se le viene encima en el próximo mes, Xabi Alonso llevó a cabo una sonada revolución en Elche. Banquillo para Valverde, Vinicius y Camavinga, y oportunidad de reivindicarse para Trent y Fran García en los carriles, Ceballos en el ancla y Rodrygo cerca de Mbappé. Además, le dio una vuelta a sistema y salió con tres centrales y dos carrileros, como ordenaba en el Leverkusen, ante un recién ascendido que juega muy bien, por cierto, aunque le falta pegada. Eder Sarabia también movió el árbol y recuperó una zaga con tres defensores por el medio.

Elche Iñaki Peña, Fort (Pedrosa, min. 66), Núñez, Affenbruger, Chust, Valera (Pétrot, min. 83), Diang (Neto, min. 66), Aguado (Redondo, min. 83), Febas, Rafa Mir y André Silva (Álvaro Rodríguez, min. 79). 2 - 2 Real Madrid Courtois, Trent, Asencio, Huijsen, Carreras (Brahim, min. 90+1), Fran García (Camavinga, min. 57), Ceballos (Valverde, min. 57), Güler (Gonzalo, min. 64), Bellingham, Rodrygo (Vinicius, min. 57) y Mbappé. Goles: 1-0: min. 53, Febas. 1-1: min. 78, Huijsen. 2-1: min. 84, Álvaro Rodríguez. 2-2: min. 87, Bellingham.

Árbitro: Hernández Maeso (C. Extremeño). Expulsó por doble amarilla a Chust (min. 96). Amarilla a Affenbruger, Eder Sarabia, Febas y Mbappé.

Incidencias: Partido de la 13ª jornada de Liga, disputado en el Martínez Valero ante 31.024 espectadores.

Mismos sistemas pero diferentes hechuras. Los ilicitanos son mucho más limitados técnicamente pero más versátiles, rápidos y profundos con balón. Los madrileños te pueden matar en cualquier momento porque sus estrellas rebosan calidad, pero son menos verticales y aplicados en la presión. Como el Elche arriesga tanto, jugando incluso uno contra uno al achuchar alto al rival, el pleito era entretenido, por momentos de ida y vuelta.

Si no hubo goles en la primera mitad fue por los porteros. Iñaki Peña, que retornaba al equipo local, salvó dos goles cantados de Mbappé. Primero, porque achicó bien los espacios cuando el último toque de aproximación se le fue algo largo al francés, y luego porque tiró de reflejos para desviar un remate a bocajarro del ex del PSG, a pase de Trent. En caso de ser gol, quizá esa acción se hubiese revisado y anulado por fuera de juego.

En la otra portería, Courtois echó el cerrojo y salvó una vez más al Madrid. un problema que no por dejar de ser noticia deja de ser preocupante para el líder. Con el pie, el gigante belga salvó sendos remates, algo precipitados, de Rafa Mir y André Silva. En otra acción muy clara, el delantero portugués estuvo demasiado generoso y, en vez de disparar, le regaló el balón a Huijsen.

Más madera tras el descanso. Aunque Rodrygo obligó de nuevo a intervenir a Iñaki Peña, la realidad es que el Madrid jugaba con fuego. Y se quemó tras una pared maravillosa entre Germán Valera y Febas, que la ajustó tanto ante Courtois que el balón entró con suspense tras golpear en el poste.

Xabi corrige su mal planteamiento

Tras el golpetazo, Xabi Alonso miró al banquillo, dio entrada enseguida a Camavinga, Vinicius y Valverde, retiró a Fran García, Ceballos y Rodrygo, y cambió el sistema. Vino a reconocer el tolosarra su mal planteamiento inicial. Poco después, fuera Güler, dentro Gonzalo. Cuatro modificaciones en el Madrid para remontar casi a la desesperada y, hasta ese momento, ninguna en el Elche.

Cuando Sarabia buscó piernas frescas, mantuvo siempre dos delanteros. Un mensaje para que a su equipo no le entrase el vértigo típico del modesto cuando ve que puede tumbar al grande. Tocó a rebato el Madrid, con Mbappé presente en casi todas las acciones. Y llegó el empate en una acción de estrategia. Porfió Bellingham por alto, quizá tocó con la mano y remachó Huijsen. Un poco churro, pero vale igual.

Quedaban aún 12 más el larguísimo descuento. En plena locura, Álvaro Rodríguez firmó un golazo, digno de Mbappé. Conducción, recorte a Asencio y tiro raso para sorprender a Courtois. Y Bellingham empató en una acción controvertida porque los ilicitanos reclamaron una falta de Vini a Iñaki Peña que le provocó una hemorragia en la nariz. Contacto hubo en el área pequeña, pero fue involuntario. El Madrid sigue líder, casi de milagro.