F.C. Barcelona Malcom se venga de la Roma Malcom celebra su gol ante la Roma. / AFP Tras haber sido eliminado de la alineación del Barcelona en las redes sociales del equipo italiano, el extremo brasileño firmó un buen partido, anotando su primer gol como culé

Ocho días después de fichar por el Barcelona, Malcom vivió su primer partido del morbo como culé. No era un clásico. Ni un derbi. Tampoco se enfrentaba a su exequipo. ¿O quiza sí?. Porque la vida de Malcom dio tal vuelco el 23 de julio de 2018 que provocó que jugase el partido de la madrugada de este miércoles con la camiseta del Barça cuando su destino era jugarlo con la de la Roma. La historia, por todos conocida, ya forma parte de la historia de la carrera del brasileño: un fichaje casi cerrado por el club italiano, una llamada desde Barcelona, un avión que nunca despegó hacia la ciudad romana, y un acuerdo en menos de 24 horas con el campeón español.

El partido de este miércoles era solo amistoso, pero Roma exigía venganza ante la afrenta culé. Y la tuvo, ya que los italianos consiguieron ganar por 4-2. Aún así, Malcom no se marchó del todo triste. Y eso que empezó el encuentro totalmente desaparecido. Concretamente, de la alineación del Barcelona que publicó la Roma en sus redes sociales, que cogió la imagen que había subido el conjunto catalán a su perfil de Twitter y borró, claramente, el nombre del brasileño. Un trabajo fino de 'Photoshop', que durante el partido, lamentablemente, los italianos no pudieron repetir.

Porque en el terreno de juego es donde Malcom habla. Es rápido, encara y no se esconde ante nadie. En el primer partido no pudo lucir tanto porque jugaba con canteranos. En el segundo, ya titular, con Rafinha, Munir y compañía al lado, comenzó a dar muestras de porque está en el Barcelona. Un buen partido que terminó con un gol. Seguramente el más deseado en su carrera. Lo celebró con rabia. A la vez, el CM de la Roma no tenía otra opción que escribir ese nombre que no querían pronunciar. «50': Malcom porta in vantaggio il Barcellona « publicaron en Twitter. En el minuto 63 se marchó del campo. Su equipo perdería, pero Malcom se fue del AT&T Stadium sintiendo que había dejado cerrada alguna cuenta pendiente.