Jornada 6 A Simeone se le atraganta Mallorca El Atlético saldrá con tridente ofensivo a romper la mala estadística del argentino con el cuadro balear y de paso cambiar la dinámica de los dos últimos partidos, en los que solo logró un punto RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 25 septiembre 2019, 07:34

Pocos equipos pueden presumir desde 2012 de que no han caído derrotados ante el Atlético de Diego Pablo Simeone. El argentino ha devuelto el gen competitivo al cuadro rojiblanco, la gloria de los títulos y puede presumir de haber doblegado a los más potentes rivales para derribar muros que parecían imposibles. Solo la Champions League y el Barcelona en Liga se le resiste. Y una pequeña isla en Baleares, donde no ha logrado ganar en dos visitas (derrota 2-1 en 2012 con autogol de Godín y 1-1 anotado por Raúl García en enero de 2013)... y tampoco pudo vencer al equipo bermellón ante su afición en Madrid (0-0). Antes de Simeone la isla tampoco estaba asociada al buen recuerdo para los atléticos. El equipo rojiblanco ha ganado tan sólo dos (0-1 en 2004 y el 3-4 de 2011) de los diez últimos partidos que ha disputado en Palma, sufriendo además en ese periodo cinco derrotas.

A Simeone no le preocupa la estadística histórica, pero sí la actual: solo ha sumado un punto de los seis últimos en juego... dado que no ha sido capas de marcar. Por eso parece que optará por el tridente: Joao Félix, Álvaro Morata y Diego Costa para terminar con las dudas de septiembre tras llegar al parón de selecciones con un pleno. El argentino, que por primera vez esta campaña tiene a todos disponibles, sabe que debe mejorar el rendimiento fuera del Metropolitano ya que en la 2018-19 sumó menos de la mitad de los puntos a domicilio (28 de 57) y eso le alejó de poder competir por el título con el Barcelona. Debido a la acumulación de encuentros Simeone hará rotaciones y se esperan hasya cuatro cambios. Parece que descansarán en defensa Trippier y Giménez por Arias y Savic; Thomas tendrá hueco por Héctor Herrera y Morata por Correa. No se descarta que 'Vitolo' pudiese entrar por Koke si Simeone decide ser aún más ofensivo desde el inicio.

El Mallorca, en su triunfal regreso a Primera, quiere empezar a escapar de la zona baja de la tabla en la que está metido pese a ganara un rival directo como el Eibar y empatar en casa con el líder, el Athletic, sin goles. La derrota ante el Getafe ha aflorado las malas sensaciones que transmitió ante la Real Sociedad y Valencia. Además en el Coliseum Alfonso Pérez tuvo la lesión de Antonio Raíllo, Baba Rahman y Salva Sevilla por lo que Vicente Moreno podría optar por las rotaciones pensando en el duelo contra el Alavés y mostrar un equipo muy distinto respecto al que perdió ante el equipo de Bordalás. «Afrontamos el partido con la ilusión de ganarlo. El Atlético es un equipo de mucha categoría. Yo le veo muchas posibilidades (tácticas), muchas variantes. Dependiendo del rival utilizan un sistema u otro, además muy diferentes y dispares, lo que revela su riqueza táctica. Esta semana se nos ha hecho muy corta y quizás tenemos un día menos de recuperación que el Atlético de Madrid, aunque es verdad que ellos vienen de jugar el partido de Champions», explicó el técnico que no hace cábalas respecto a futuros encuentros.

El que parece seguro en el once inicial es Takefusa Kubo, el japonés cedido por el Real Madrid y que está siendo desequilibrante en el área rival en los últimos partidos: asistió a Ante Budimir en el primer gol del croata y una semana atrás provocó el penalti ante el Athletic que falló Abdón Prats en un Son Moix que registrará el primer gran lleno de la temporada. El club bermellón ha confirmado que ha vendido todas las localidades disponibles tras seis años sin ver un finalista de la Champions League en el estadio balear. «La afición juega un papel importantísimo. Siempre hemos estado en muy buena sintonía desde nuestra llegada al club. Este año tienen la misma importancia, vamos a tener dificultades y todo lo que sea que la gente anime a los jugadores nos ayudará a conseguir los objetivos, que no son nada fáciles».

Alineaciones probables:

Mallorca: Reina, Joan Sastre, Xisco Campos, Valjent, Lumor; Kubo, Pedraza, Salva Sevilla, Álex Alegría; Lago Junior y Budimir.

Atlétic: Oblak, Arias, Savic, Felipe, Lodi, Thomas, Saúl, Koke, Joao Félix, Diego Costa y Morata.

Árbitro: Hernández Hernández (Las Palmas). VAR: Jesús Gil Manzano.

Estadio: Son Moix.

Hora: 19.00

TV: Movistar LaLiga 1