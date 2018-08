Real Madrid Mariano, un regalo para Lopetegui El Real Madrid recupera al '9' hispano-dominicano por 22 millones de euros, 14 más del precio por el que lo vendió hace un año al Lyon JAVIER VARELA Madrid Martes, 28 agosto 2018, 18:11

«Al Real Madrid no se le puede decir que no», aseguraba Mariano Díaz en su cuenta de Twitter el pasado 10 de agosto. Julen Lopetegui recibió este martes, el día de su 52 cumpleaños, el regalo de un segundo delantero que tanto había pedido a la directiva blanca y con el que el club cerrará la plantilla, salvo sorpresa inesperada. El delantero hispano-dominicano regresa al Real Madrid después de completar una buena temporada en el Olympique de Lyon (21 goles en 45 partidos) y buscará en esta segunda etapa más oportunidades de las que tuvo la última vez que vistió la camiseta del conjunto blanco en la temporada 2016-17 (302 minutos, 14 partidos y cinco goles) a la órdenes de Zinedine Zidane.

Al Real Madrid no se le puede decir que no...😏https://t.co/TM5fkYwfvd — Mariano Diaz Mejia (@marianodiaz9) 10 de agosto de 2018

La insistencia del técnico vasco del Real Madrid en fichar a un delantero centro ha 'obligado' a la directiva a cerrar un refuerzo con el que no contaban en la última semana de mercado. El club blanco ha decidido ejercer el derecho de tanteo por Mariano, que había llegado a un acuerdo con el Sevilla el lunes, pero que finalmente jugará en el Bernabéu las cinco próximas temporadas. El Madrid no se guardó opción de recompra por el jugador cuando se marchó hace once meses al Olympique de Lyon a cambio de ocho millones de euros, pero sí tenía derecho de tanteo en el caso de que otro club se lo quisiera llevar, con un 35% de la plusvalía de una posible venta que ha facilitado el regreso del delantero.

Por ello, el Real Madrid pagará un total de 22 millones de euros, un 35% menos que la oferta que el Lyon tenía encima de la mesa por parte del Sevilla (40 millones), que ha mostrado su malestar por cómo ha actuado el club blanco.

Mariano estaba convencido de ir al Sevilla, que iba a hacer una importante apuesta por él, pero el Madrid es el Madrid y una llamada de Julen Lopetegui al delantero hispano-dominicano para convencerle de su fichaje ha sido clave para que el jugador diera el sí y el club blanco se pusiera manos a la obra para recuperar por 14 millones más de lo que lo vendió hace un año a un delantero que se ha convertido en uno de los más determinantes de la Ligue 1. Cuando Mariano decidió marcharse tenía por delante a Cristiano, a Benzema, a Bale, a Morata, a James… y ahora regresa con el panorama más despejado, y con la confianza plena del entrenador -algo que nunca tuvo con Zidane-, que ya le ha dejado claro que tendrá minutos y será la alternativa a Karim Benzema.

El Sevilla, perjudicado

Con la llegada de Mariano al Real Madrid el gran perjudicado es el Sevilla, que había llegado a un acuerdo con el Olympique de Lyon para el traspaso del delantero (por 40 millones) y había recibido el sí del jugador. «El Madrid tenía una opción de tanteo y nos ha dicho que la iba a ejercer», confirmó este martes José Castro, presidente del Sevilla, que se mostró molesto con Mariano. «El jugador no nos lo ha dicho y estamos a la espera de que conteste porque nos ha dicho una y mil veces que quería jugar en el Sevilla», aseguró el presidente de la entidad hispalense.

Sobre si cree que el Real Madrid se ha aprovechado del Sevilla, ya que el Lyon tasó a Mariano a principios de verano en 70 millones de euros pero al no llegar una oferta mejor aceptó la del club andaluz, José Castro recordó: «El Sevilla ha actuado como tiene que actuar. Hemos llegado a un acuerdo con el club francés. El jugador nos decía que sólo jugaría en el Sevilla. La realidad es que el fútbol es fútbol. Tienen un tanteo y lo han ejercido. Nosotros no tenemos que preguntarle al Madrid para nada porque es el Lyon el que lo debía hacer».

Una posible compensación del Real Madrid al Sevilla por Mariano podría ser la cesión -o incluso traspaso- de Borja Mayoral al conjunto hispalense. Una operación que permitirí al Sevilla incorporar un delantero en su plantilla y al equipo blanco dar salida al canterano. «Eso de contentar...», apuntó José Castro. «Mayoral es de los muchos jugadores que hemos tratado, pero no hay nada que contentar. Sin duda va a venir otro delantero», confirmó el presidente sevillista.