Mbappé se calza la Bota de Oro: «Significa mucho para mí»

Kylian Mbappé recibió este viernes la Bota de Oro que le consagró como el máximo goleador de los campeonatos domésticos europeos durante la pasada campaña. Los 31 goles que certificó durante su primera temporada en la Liga española permitieron que el crack de Bondy se aupase a una cima que no había conquistado nunca antes a lo largo de su carrera, superando a otros prolíficos cañoneros del calibre del sueco Viktor Gyökeres, el egipcio Mohamed Salah o el polaco Robert Lewandowski.

Durante un acto celebrado en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, el cual contó con la presencia del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; del representante de la European Sports Media y director a su vez del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo; del entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso; y todos los futbolistas de la primera plantilla del Real Madrid, el crack de Bondy fue agasajado con un galardón cuyo palmarés inauguró el portugués Eusébio en 1968 y que desde entonces ha distinguido a artilleros de la talla del alemán Gerd Müller, el búlgaro Hristo Stoichkov, el argentino Leo Messi o el uruguayo Luis Suárez.

«Esta bota es fruto de tu compromiso con el fútbol. Estoy orgulloso de contar con un jugador como tú, que representas a la perfección los valores de nuestro club», resaltó Florentino Pérez al inicio de una ceremonia en la que Mbappé se mostró su felicidad por recibir la Bota de Oro, un mérito del que hizo corresponsables a todos sus compañeros del Real Madrid. «Es la primera vez que gano este premio, significa mucho para mí», señaló el galo, que se dijo esperanzado en repetir el próximo año.

Mbappé es el tercer futbolista que gana el dorado trofeo vistiendo la camiseta del Real Madrid, después de que en el pasado lo hicieran el mexicano Hugo Sánchez (1989-90) y el luso Cristiano Ronaldo (2010-11, 2013-14 y 2014-15), así como el primer francés que lo consigue desde que Thierry Henry llegase a la cúspide como máximo goleador del fútbol europeo de forma consecutiva en los cursos 2003-04 y 2004-05.

La Bota de Oro fue el corolario a una temporada en la que Mbappé se repuso a un complicado inicio como madridista para terminar respondiendo por todo lo alto a las enormes expectativas que había generado su fichaje, al menos por lo que atañe al plano individual, puesto que su equipo fracasó en la Liga, la Champions y la Copa del Rey y solo pudo adjudicarse dos trofeos de menos calibre como la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

Otro bicho insaciable

En esos dos torneos dejó su sello Mbappé, que marcó su primer gol con el Real Madrid en el duelo librado contra el Atalanta en Varsovia el 14 de agosto de 2024 y fue protagonista también en la final ante el Pachuca que se celebró en Doha el 18 de diciembre de ese mismo año. En esos dos partidos registró el francés dos de los 44 goles que marcó durante la citada campaña. De ellos, 31 los facturó en la Liga, un volumen que le permitió erigirse en el rey del gol a escala europea.

Aunque Gyökeres anotó 39 goles en la liga portuguesa con el Sporting de Lisboa, la puntuación del sueco 58,5 unidades, dado que cada diana en aquel campeonato se pondera con 1,5 puntos al tratarse de una liga de menor calibre que la española, donde cada tanto tiene un coeficiente de 2 puntos a la hora de establecer el ranking de la Bota de Oro al igual que sucede en las principales ligas del Viejo Continente. Así las cosas, Mbappé pudo imponerse al ahora delantero del Arsenal y también a Salah, que obtuvo 58 puntos, cuatro menos que el prodigio galo, como fruto de los 29 goles que certificó con el Liverpool en la Premier League.

No cabe duda alguna a estas alturas de que Mbappé se ha convertido en el indiscutible buque insignia del Real Madrid, que vuelve a volar a lomos del francés en una temporada en la que va camino de pulverizar todos sus registros. Mucho más suelto sobre el césped y haciendo gala de una pegada demoledora, el astro de Bondy contabiliza 16 goles con el Real Madrid en 13 partidos, once de ellos en la Liga y otros cinco en la Champions, el mejor inicio goleador de su carrera.

Solo se ha quedado sin ver puerta en dos encuentros, frente al Mallorca y contra la Juventus. Ha registrado ya tres dobletes, frente a Oviedo, Olympique de Marsella y Levante, y un 'hat-trick', contra el Kairat Almaty. Su última faena la completó el pasado domingo ante el Barça, encarrilando un duelo que permitió a su equipo dar un golpe de autoridad pese al penalti que falló el delantero en la segunda parte. El Real Madrid tiene un nuevo bicho y, como el anterior, es insaciable.