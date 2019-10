Messi: «En 2013 y 2014 se me pasó por la cabeza largarme» Leo Messi, cabizabjo en un partido con el Barcelona en 2014 / EFE «Yo creía que Florentino y el Madrid iban a hacer algo para llevarse a Neymar», dice el argentino en una entrevista con RAC1 P. RÍOS Barcelona Miércoles, 9 octubre 2019, 09:36

Leo Messi, justo antes de que se estrene el espectáculo 'Messi10' del Cirque du Soleil, ha concedido una entrevista a 'El Mon a RAC1' en la que ha dejado algunas reflexiones muy interesantes. Quizá la más significativa es que se planteó dejar el club después de su judicial con Hacienda. «Ha habido momentos en los que he terminado cansado por un montón de circunstancias. Tuve varias épocas, sobre todo en 2013 y 2014, cuando tuve el problema con Hacienda. Fue muy difícil para mí y mi familia. La gente realmente no se entera de lo que pasa en ese momento, no escucha, opina y habla. Yo fui el primero y por eso fue todo tan duro. A partir de que se ensañaron y mostraron que iban a por todo conmigo, demostrando que iban a por todos los futbolistas, se fue diluyendo. Lo mejor de todo es que mis hijos eran pequeños y no se enteraban de nada, pero lo pasamos mal. En esa época tuve en la cabeza largarme, no por querer dejar el Barça, sino por lo que estaba pasando».

Eso sí, aquel sentimiento se ha evaporado. «Mi idea es quedarme acá. Creo que todavía no hemos hablado con el club de mi renovación. Nunca tuve ningún problema con el club. Se hará en cualquier momento. La idea mía es acabar mi carrera acá por lo que siento por el club, por lo familiar, lo bien que estamos en esta ciudad y no me gustaría cambiar a mis hijos de ciudad. La idea es quedarme a vivir acá», insistió.

Además, desveló que imaginó a Neymar jugando en el eterno rival. «Yo sinceramente pensé en un momento, sobre todo en este mercado, que si no venía acá se iba al Madrid porque pensé que él tenía muchas ganas de salir. Él lo había manifestado, tenía ganas de un cambio, de irse de París. Y yo creía que Florentino y el Madrid iban a hacer algo para llevárselo», afirmó.

«Podíamos haber tenido alguna Champions más, pero una cosa es lo que creemos y otra lo que pasa en la realidad; la derrota contra el Liverpool fue culpa nuestra»

Messi habló de temas de más actualidad, como la roja a Ousmané Dembélé ante el Sevilla. «Es muy difícil que (Dembélé) le haya podido decir eso (»eres muy malo») porque le cuesta armar oraciones y hablar bien como para hablar claro, le quería decir yo (al árbitro). Y después el míster me respaldó con lo que dijo en rueda de prensa. Pero es verdad, nos sorprendió que él lo haya entendido tan claro porque la verdad que a Ousmane le cuesta hablar español todavía. Si bien (Dembélé) se hace entender todo y entiende todo, es muy difícil que él (Mateu) lo haya entendido tan claro. Por eso simplemente fue de esa manera», consideró.

Messi no oculta uno de sus pesares: no haber rendido mejor en la Liga de Campeones. «Podíamos haber tenido alguna Champions más, pero una cosa es lo que creemos y otra lo que pasa en la realidad. La derrota contra el Liverpool fue culpa nuestra. No nos podía pasar lo que nos pasó en ese partido. Nos bloqueamos y nos vino a la cabeza el partido de Roma. Tampoco fue decisión mía que se quedase. Para mí el vestuario fue una alegría porque lo apoyamos como también pasó con Luis Enrique. Para conseguir el objetivo tenemos que estar todos unidos».