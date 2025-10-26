El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vinicius, cabreado tras ver que era el cambiado. Afp
Clásico

Monumental cabreo de Vinicius al ser sustituido en el clásico

El delantero brasileño se marchó en el minuto 72 y se fue directo a los vestuarios visiblemente enfadado y haciendo aspavientos

Javier Varela

Javier Varela

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:09

Comenta

El clásico de este domingo abrió un nuevo 'caso Vinicius'. El delantero brasileño del Real Madrid fue el elegido por Xabi Alonso para ser sustituido en el minuto 72 y se marchó del terreno de juego haciendo claros aspavientos y gestos de mucho enfado.

Cuando el brasileño vio el dorsal '7' empezó a gesticular, a señalarse como pidiendo explicaciones y haciendo gestos de enfado dirigidos al banquillo de Xabi Alonso. «¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!», repetía una y otra vez Vinicius, que no entendía el cambio.

Y mientras el '7' brasileño se señalaba el pecho, caminando enfadado por el césped llegó la explosión final con un claro «a tomar por culo» dirigido al cielo del Bernabéu, con el que dejaba evidente su rechazo a la decisión del técnico tolosarra.

Lejos de disimular su enfado, el camino por el césped estuvo acompañado de gestos, palabras y un ostensible enfado. Estaba tan 'caliente' Vinicius, que cuando se marchó del terreno de juego no saludó ni miró a su entrenador y se fue directo a los vestuarios.

Poco después, Luis Llopis -entrenador de porteros del Real Madrid- fue al vestuario para hablar con Vinicius y pedirle que volviera al banquillo. Eso sí, lo hizo con gesto serio y junto al portero suplente Lunin, que le dedicó un gesto cariñoso para animar a su compañero.

Segundo cabreo de esta temporada

Es la segunda vez esta temporada que Vinicius muestra su enfado al ser el elegido para un cambio. En la quinta jornada, en la victoria del Real madrid ante el Espanyol (2-0), Xabi Alonso decidió que el brasileño abandonara el campo en el minuto 77.

Entonces, Vinicius también se marchó del césped haciendo ostensibles gestos de enfado, sin saludar a su entrenador y marchándose directamente a los vestuarios. Aunque como este domingo, pocos minutos después regresó al banquillo a ver el resto del partido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  4. 4 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  5. 5 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  6. 6 Ranking de Yantar: ¿dónde se come la mejor pizza en Asturias?
  7. 7 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  8. 8

    La amiloidosis, una enfermedad rara que «se puede diagnosticar y tratar cada vez mejor»
  9. 9 Buscan a un hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  10. 10

    El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Monumental cabreo de Vinicius al ser sustituido en el clásico

Monumental cabreo de Vinicius al ser sustituido en el clásico