Vinicius, en un lance del clásico. EP
Vinicius opta por librar un pulso que le pone en la cuerda floja

La encabritada salida del brasileño del clásico tensa aún más la relación con su club tras un duelo que permitió al Real Madrid espantar fantasmas y reforzó a Xabi Alonso

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:40

Vinicius vuelve a estar en el disparadero tras aportar la nota discordante en un clásico que permitió al Real Madrid espantar fantasmas y reforzó a Xabi Alonso ... . Mientras el estratega guipuzcoano obtenía su primera victoria de tronío desde que regresó a Chamartín como timonel del transatlántico blanco, el extremo brasileño elevaba el grado de intensidad de un pulso que le pone en la cuerda floja. El estruendoso desplante que hizo el '7' al ser sustituido en el minuto 72 de un partido en el que se estaba merendando a la defensa del Barça echa más leña a un incendio que amenaza con desbocarse, por más que Xabi Alonso tratase de rebajar las llamas al término de un pleito de altísimo voltaje en el que el fluminense, una vez más, fue ángel y demonio.

Vinicius opta por librar un pulso que le pone en la cuerda floja