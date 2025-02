Piqué: «Es un golpe duro, más de donde venimos»

R. C. BARCELONA Domingo, 21 de febrero 2021, 16:12 | Actualizado 18:44h. Comenta Compartir

Gerard Piqué mostró su decepción por los dos puntos que se le escaparon al Barça ante el Cádiz en el Camp Nou. «Duele muchísimo porque después de la derrota del Atlético nos daba una oportunidad para meternos ahí. Ellos se cierran atrás pero hemos generado bastante. Ellos han tenido una clara en la primera parte y nada más. Perder dos puntos es difícil de asimilar. Viniendo de donde venimos era muy importante sumar tres puntos hoy», dijo el central del Barça tras un encuentro que deja a los azulgranas a ocho puntos el líder y a cinco del Real Madrid.

El zaguero, que volvió a ser titular en Liga tras regresar de su lesión el martes frente al PSG en la Champions, no da nada por perdido, pero es consciente de que el margen es cada vez menor. «Cada partido que no ganas tus opciones se reducen un poquito. La Liga va para largo, hay una distancia que es bastante pero es asumible. Puntos se van a perder. Si nosotros cogemos una buena dinámica de juego que va ligada a obtener resultados, creo que opciones podemos tener. Está difícil pero lo tenemos que intentar. Hoy no se ha dado y es un golpe duro, más de donde venimos, pero toca levantarse. Queda Liga pero no esperábamos lo de hoy», indicó.

Incidió por último el defensor en la necesidad de rearmarse anímicamente para los próximos partidos. «Objetivos están vivos los tres. Si somos realistas están muy complicados, sobre todo la Champions. En la Copa tenemos opciones. Tenemos que recuperar nuestro juego, nuestras sensaciones, porque si no ya pueden ir perdiendo los demás que nosotros no vamos a llegar. Hay que levantar la cabeza, mejorar y ganar los tres puntos del Elche», cerró.