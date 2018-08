Jornada 1 Primera prueba de la fortaleza del nuevo plan madridista Lopetegui rehuye del tema de los fichajes y dice que hasta el 31 de agosto espera ganar «con los jugadores que tenemos» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Domingo, 19 agosto 2018, 07:51

Un sólo partido, por mucho que durase 120 minutos y hubiese un título en juego, ha removido los cimientos del nuevo plan madridista sin Zinedine Zidane ni Cristiano Ronaldo. «No creo que esta derrota deba cambiar la política de fichajes», dijo en caliente Julen Lopetegui tras caer en Tallin. Desde el club insisten que hay confianza en la estabilidad del nuevo proyecto y que se confía en los jóvenes (Odriozola, Isco, Asensio, Ceballos, Mayoral, Marcos Llorente, Nacho). No hay idea de cambiar de plan e incluso deslizan supuestos errores de Zidane a la hora confiar en otros jóvenes talentos (caso de Mariano o Morata o los fichados la pasada campaña) para refrendar su creencia en el plan diseñado tras el adiós de, posiblemente, las dos figuras más importantes extranjeras que han pasado por el Real Madrid en este siglo. «Vamos a luchar por todos los títulos con los que tenemos, el trabajo que tenemos que hacer es sacar el máximo provecho. Nos gustan los jugadores que hay. No dudaría de la plantilla que tengo», insistió este sábado Lopetegui.

Perder ante el Atlético su primera final internacional desde el año 2000, poniendo fin a una racha de trece victorias consecutivas con un título en liza, no debería ser algo para tener muy en cuenta porque sería reducir el análisis a un único encuentro oficial. «Nos encontramos ilusionados, bien, contentos con la respuesta de los jugadores y esperanzados en hacer una gran temporada. Tenemos un estado de ánimo bueno toda la plantilla», dice el técnico consciente de que la Liga, ganada por el club sólo en una de las seis últimas ediciones, es un objetivo claro para su equipo, que tiene claro cómo desea que sea. «Uno aspira a que su equipo sea perfecto, dominar todas las facetas del juego, es para lo que trabajamos. El Real Madrid que quiero ver es el equipo en el que creemos, un equipo solidario, ambicioso, lleno de talento, respetando a los rivales», dijo sin querer comparar la calidad de la plantilla del Madrid y la de la selección: «No se puede comparar, es comparar un tomate a una galleta. Son diferentes, magníficos, hechos de manera diferente. Tenemos talento suficiente para ser un gran equipo», incidía el vasco, decidido a centrarse «en sacar el máximo provecho de una plantilla que me encanta, tenemos mucho talento y vamos a trabajar con ello. Tiene una actitud fantástica, se va a ver un Madrid con talento. Los importantes son los que están, no los que no están».

El mercado de fichajes cierra el día 31 y un delantero de renombre sería la opción deseada en caso de que haya un movimiento final de la: «Tenemos que centrarnos en ganar los partidos, los tres puntos de mañana son igual de importantes que los siguientes, concienciarnos que empieza la competición», dijo evitando también hablar de los errores defensivos vistos en Estonia. «Me quedo con las ganas que tienen de reivindicarse y el nivel que tienen, queremos ganar esta Liga, es la que marca el trabajo del día a día. Es muy importante porque nos mantiene activos en el resto de la temporada. Lo que más me preocupa es que seamos capaces de competir». En principio se espera que Luka Modric y Nacho, que no jugaron ante el Atlético, puedan estar de inicio.

Dudas con los metas titulares

La falta de refuerzos para suplir a jugadores de algunas líneas que han abandonado el club este verano, caso de Cristiano Ronaldo o Mateo Kovacic, contrasta con el 'overbooking' de la portería, con cinco guardametas en nómina tras el fichaje de Thibaut Courtois, que el pasado miércoles no participó en la derrota en la capital estonia ya que no estaba inscrito y por lo que vio la victoria del Atlético ante su nuevo equipo desde la tribuna, teniendo que aguantar algún canto en su contra por parte de la afición del Atlético. Aunque saldrán Kiko Casilla y Luca Zidane, el plantel está descompensado como sí reconoció Lopetegui ante la prensa cuando le preguntaron por la presumible titularidad del meta belga, que por el momento lucirá el dorsal 25 aunque si sale Casilla, que tiene ese 13 que llevó en Chelsea y Atlético, podría cogerlo después del cierre de mercado. «Con cinco porteros no vamos a seguir, nos quedaremos con tres. Tomaremos las decisiones cuando tengamos que tomarlas», apuntó antes de entrar a analizar si es positivo alternar de guardameta en función de la competición, medida que tomó Carlo Ancelotti en la temporada 13-14, que terminó con la 'décima'. «Creo en la gestión semanal, no hay fórmula mágica. Tenemos grandísimas soluciones, y los otros chicos también. Trataremos de gestionarlos bien, es una gran competencia pero es positivo, no negativo. Hay una gran competencia y es bueno para el equipo», se limitó a responder.

Estos días el cuerpo técnico ha hecho incidencia en el trabajo defensivo de una zaga que falló en los cuatro goles encajados por Keylor Navas, que salió malparado de Tallín y que parece haber perdido la carrera por la titularidad pese a ser el meta del equipo cuando ha logrado tres Copas de Europa consecutivas.

A Lopetegui le echó una mano Pepe Bordalás. «El Real Madrid es muy grande como para lamentarse por la falta de Cristiano», dice el técnico de un Getafe que solo ha ganado en una de sus trece visitas al Santiago Bernabéu y fue hace más de diez años (24 de febrero de 2008). Desde 2013 siempre ganó el Real Madrid en los dos estadios. Habrá que ver la capacidad ofensiva que demuestra el Real Madrid ante un equipo reconocido desde la pasada campaña por su solvencia defensiva y que ha vuelto a demostrar en esta pretemporada, ya que no ha perdido ninguno de sus ensayos. Este verano se ha reforzado la plantilla con Jaime Mata y Sergi Guardiola, los goleadores de Segunda la pasada temporada con 33 y 22 tantos aunque la duda de Bordalás está también en la portería: David Soria y Leandro Chichizola parten con opciones tras llegar este verano para suplir a Vicente Guaita, que se fue a la Premier.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane o Nacho, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Isco y Benzema.

Getafe: Soria o Chichizola, Damián, Djené, Cabrera, Antunes, Portillo, Arambarri, Maksimovic, Amath, Mata y Ángel.

Árbitro: Estrada Fernández (Catalán).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 22.15

TV: Bein La Liga