Jornada 3 Lopetegui: «Que Courtois haya sido titular es una decisión para hoy» Julen Lopetegui, durante el encuentro. / REUTERS El entrenador del Real Madrid aclaró, tras la victoria de su equipo, que la titularidad del belga en el partido ante el Leganés no significa que vaya a ser su primer portero el resto de la temporada COLPISA Madrid Sábado, 1 septiembre 2018, 23:22

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, dejó claro, tras la victoria de su equipo ante el Leganés por 4-1 ,que la decisión de que Thibaut Courtois partiese como titular en el encuentro de este sábado fue «algo puntual» y no es algo que marque el inicio «de una dinámica». «Teniamos ya pensado que Thibaut iba a jugar hoy. Tenemos confianza en los tres porteros y pueden jugar cualquiera de los tres. La decisión de este partido es sólo para hoy» afirmó.

Además, el mister blanco quiso destacar el buen partido de su equipo. «Estamos contentos. El objetivo era ir al parón con los tres puntos y creo que se trataba de un partido complejo. El Leganés nos lo ha puesto dificil empatando, pero creo que hemos hecho un gran encuentro y hemos merecido ganar» sentenció.

Por último, Lopetegui quiso incidir en la importancia del VAR, que dio validez al segundo gol del Real Madrid después de que el árbitro lo hubiese anulado. «Pensábamos que el gol era legal y finalmente fue así. Es algo bueno sin duda» destacó.

Cortouis: «Keylor me ha deseado suerte»

El nuevo portero del Real Madrid, Thibauth Cortouis, que debutó este sábado como titular en el equipo blanco, quiso dejar claro tras el encuentro que su relación con Keylor Navas no cambiará después de que Lopetegui se decidiese por él mismo para defender la portería del Real Madrid ante el Leganés. «Keylor me ha deseado suerte. Nos llevamos muy bien y tenemos una gran competencia. Ambos intentamos dar lo máximo y eso le va a ir bien al equipo. Con Kiko Casilla, tenemos tres porterazos» declaró.

Por otro lado, el belga explicó sus sensaciones en el debut. «Al principio te tienes que amoldar un poco, sobre todo si llegas cuando la pretemporada está acabada. Pero me he sentido muy bien la verdad» destacó.

Ramos: «Hemos controlado todo el partido»

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, se mostró feliz tras la victoria de su equipo por 4-1 ante el Leganés y quiso destacar el dominio de los blancos durante todo el encuentro. «La verdad es que el planteamiento del partido había sido bastante bueno. Estudiamos bien al rival y se ha notado. No se puede dominar los 90 minutos pero hemos controlado bastante bien y de cara a a gol hemos estado bien, que siempre es bueno» afirmó.

El defensa madridista incidió en el gran reparto de minutos que va a haber durante todo el año por parte de Lopetegui. «La temporada es muy larga y creo que es muy importante que el equipo esté metido. Todos vamos a tener minutos y así que tenemos que estar disponibles. Hoy se ha visto que todos los que salen lo dejan todo como exige el escudo del Real Madrid» destacó.

Ramos anotó su tercer gol de penalti de esta temporada. Cuestionado sobre si, al igual que la pasada semana en Girona, le dejará tirar alguno más a Benzemá, el andaluz fue claro. «El segundo lanzador cuando estaba Cristiano era yo, así que ahora me toca a mi. Cuando haya dos penaltis, quizás el segundo se lo deje a Karim» bromeó

Por último, el capitán del Real Madrid se mostró muy contento con la aplicación del VAR, que dio validez al 2-1 a favor de los blancos. «El VAR enfría un poco la celebraciíon del gol pero soy muy partidario. A veces nos tocará al reves pero creo, que para el bien de todos, es algo positivo».

Quejas en el Leganés por el VAR

Los miembros de la expedición pepinera fueron muy críticos con la aplicación del VAR. El mister, Mauricio Pelegrino, comparó el uso del videoarbitraje en el partido de este sábado con el que recibió su equipo la pasada semana en el encuentro que le enfrentó a la Real Sociedad. «Hoy ha dado validez al gol del Real Madrid, por lo tanto es legal. Hoy lo usaron, la semana pasada con nosotros no. Veremos si en el futuro tenemos más suerte» afirmó.

Por su parte, el protagonista de la jugada del 2-1 con Karim Benzemá, Jonathan Silva, fue aún más allá que su entrenador. «Benzemá me empuja y es falta. No entiendo por qué el árbitro lo pita y después se echa atrás» declaró. Para el defensa pepinero, el videoarbitraje no es algo que mejore el fútbol. «Ves lo de hoy, ves lo que pasó la semana pasada con nosotros. No entiendo para que sirve el VAR» sentenció.