Jornada 10 La Real espera no despertar a Griezmann El Atlético necesita recuperar el gol del francés, que se estrenó como goleador en Primera hace 8 años del primer gol del 'principito' con el club vasco JAVIER VARELA Madrid Sábado, 27 octubre 2018, 08:11

Hasta el 4-0 de Dortmund, la Real Sociedad había endosado al Atlético su mayor derrota en 2018 con un 3-0 en Anoeta el pasado 19 de abril. Por tanto, parece que en pleno 'Día de las Peñas' rojiblancas, con diversas actividades desde las 12.00 horas, la visita del equipo vasco parece la más motivante para que el cuadro de Diego Pablo Simeone cambie la dinámica de esta campaña en la que está sufriendo una alarmante falta de gol aunque siguen a dos puntos del liderato en Liga, donde lleva seis jornadas sin perder.

La mayor sequía de la 'era Simeone', provocada por el mal momento realizador de Diego Costa y Antoine Griezmann. Para el francés el duelo del Wanda Metropolitano será muy especial ya que se mide a su ex equipo, para el que también tuvo palabras cuando ganó el Mundial el pasado verano. «Agradezco mucho lo que han hecho por mí la Real Sociedad, que me hizo debutar y empezar este sueño, y el Atlético, que me ha hecho crecer», dijo en el estadio de Luzhniki.

Hasta el momento le ha marcado cuatro dianas al conjunto 'txuri-urdin' en los ocho partidos que ha jugado frente a su exequipo (la última en el 1-0 del Metropolitano) y no ha celebrado ninguno pese a todos fueron claves para un triunfo atlético. El partido llega justo 8 años después de que se estrenara como anotador en Primera en la 2010-2011 durante un Real Sociedad - Deportivo, en el que optó por celebrar dentro del coche publicitario que había situado en la pista de atletismo en Anoeta.

Ahora está en unos registros similares a aquella época, lejos del nivel mostrado en la Europa League y Mundial, ya que en 13 partidos el 'Principito' sólo ha marcado cuatro veces justo cuando se habla de su candidatura al 'Balón de Oro'. Realmente a Simeone, que pondrá a Arias por el sancionado Juanfran, le preocupa más que Costa no marque desde febrero en Liga tras 16 jornadas disputadas. Pese a ello no se esperan rotaciones en la punta del ataque, algo que si podría suceder atrás con Filipe siendo Lucas lateral.

Por su parte la Real Sociedad está siendo el mejor visitante de la Liga (10 puntos), lo que no ha unido a buenos resultados en Anoeta pero sólo ha ganado una vez en Madrid en 15 temporadas. «Es verdad que esa diferencia es algo raro porque fuera estamos teniendo más acierto y en casa nos está costando más, por eso tenemos que jugar mejor y generar situaciones, además de tener ese acierto, cuando estemos en Anoeta», reconoce Asier Garitano.Theo Hernández, cumplida su sanción, podría disputar su primer partido contra el Atlético en el Metropolitano desde su salida al Real Madrid hace un año y medio aunque el portugués Kevin Rodrigues parece consolidarse en el once inicial en el que figurará Miguel Ángel Moyá, que llegó a dejar a Jan Oblak unos meses en el banquillo durante su etapa en el Atlético. «Espero un Atlético presionante, que dificulte nuestra salida de balón y, si se pone delante en el marcador, seguro que tratará de esperar atrás y salir al contraataque. Las opciones que tengamos pasan por tener un buen día y que ellos no lo tengan, siempre pensando en las virtudes que tienes tú para ir a por el partido», señaló Garitano.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Arias, Godín, Lucas, Filipe, Correa, Rodrigo, Saúl, Koke, Griezmann y Diego Costa.

Real Sociedad: Moyá, Gorosabel, Elustondo, Navas, Kevin Rodrigues, Illarramendi, Zubeldia, Sangalli, Pardo; Oyarzabal y Willian José.

Árbitro: Mateu Lahoz (Valenciano).

Estadio: Wanda Metropolitano

Hora: 20.45.

TV: Movistar Partidazo