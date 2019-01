Jornada 20 Examen liguero en el Bernabéu El Sevilla quiere demostrar ante un Real Madrid necesitado que puede rendir a domicilio en casa del campeón de Europa para optar a la Liga ÓSCAR BELLOT Madrid Sábado, 19 enero 2019, 08:48

Los dos saben que hay más opciones de brillar en la Copa del Rey y en Europa que estar peleando en abril por el título de Liga. Real Madrid y Sevilla se miden con la tercera plaza en juego en un duelo que servirá a ambos de examen. Para el Real Madrid, que llega con muchas bajas, es una cita en la que demostrar que no desea desengancharse mentalmente de una Liga que se le ha puesto cuesta arriba al equipo blanco. «El carácter de los equipos y de las personas se ve precisamente en la adversidad. Tenemos muchísimos jugadores fuera que son importantes pero los inconvenientes agudizan el ingenio. La pasión y la motivación son innegables e innegociables en un futbolista, aunque juegue en el patio de su casa. Vamos a salir con ellas para seguir recortando», añadió en clara arenga a su plantilla, que cayó ante la Real Sociedad en su último juicio popular en Chamartín.

La ausencias (Gareth Bale, Marco Asensio y Mariano en ataque. Toni Kroos, Marcos Llorente y Jesús Vallejo) le están armando el once inicial e incluso el esquema a usar, aunque algunos de sus futbolistas tendrán que forzar para estar en el equipo. Uno de ellos Karim Benzema, que saldrá al césped con un dedo de la mano roto. «Tiene una lesión en el dedo meñique, pero creemos que no es un problema para que desarrolle su labor de futbolista. Lo vemos muy bien entrenando además, así que estamos contentos de que esté con nosotros otra vez. Está teniendo un gran año a nivel personal y es nuestro referente arriba», se congratuló el 'Indiecito'

El otro es Thibaut Courtois, que entrenó con el grupo y comparece tras tres partidos de baja en los que Keylor Navas estuvo a buen nivel. La gran suerte que tiene el Madrid es que tiene a los dos mejores porteros del mundo», había dicho Solari horas antes de que el club informase que el portero sufre una lesión en el aductor largo de la pierna derecha.

Sabe Solari que no hay excusas y que apenas le queda margen si quiere conservar opciones por el título. «Debemos hacer muchas cosas mas allá del sistema que utilicen los rivales y ser dominadores en casa. Ganar al Sevilla asentaría muchas cosas», recordó tras la mala imagen en Butarque, donde el equipo encajó su décima derrota esta campaña. Parece que Marcelo partirá en banda en lugar de Reguilón y que Dani Ceballos, decisivo en Sevilla, sea referencia en el centro del campo junto a Modric y Casemiro. «Marcelo es probablemente el lateral más laureado de la última década en el fútbol mundial y nosotros trabajamos para que los 23 jugadores de la primera plantilla estén en forma y así poder elegir entre todos ellos», se limitó a decir. Arriba se espera que Lucas acompañe al citado Benzema y a Vinicius, uno de los pocos destacados en Leganés. A Isco, que malgastó su oportunidad el miércoles, no se le espera. «Creo que he respondido más de cien preguntas sobre Isco a lo largo de las últimas ruedas de prensa, es un gran jugador y todos los futbolistas tienen opciones de jugar cuando llega un nuevo partido».

Volver a ganar lejos de Sevilla

En el caso del Sevilla debe demostrar que ha dado un paso adelante y puede quebrar una alarmante debilidad cuando visita uno de los estadios carismáticos de la Liga y en el que muta ante su rival respecto al rendimiento que ofrece en el Pizjuán. Ha perdido en sus once últimas visitas -nueve en Liga y dos en Copa- siendo goleado en algunas de ellas. De hecho, no gana desde el 7 de diciembre de 2008 cuando lo hizo por 3-4. Pablo Machín sabe que, tras la derrota en Bilbao y tres jornadas sin ganar, el equipo está en un momento clave para fijar los objetivos tras 13 jornadas en puestos Champions. Barcelona y Atlético no deberían coger más ventaja y vencer supondría romper el empate con el Madrid. Tras conceder muchos descansos ante el Athletic, al tener la eliminaroria decidida por el 1-3 en Bilbao, se espera el once de gala sevillista menos por la baja del sancionado Roque Mesa. Ganar otra vez fuera en Liga, algo que no logra desde el 1-3 en Eibar allá por septiembre, le daría un espaldarazo a un equipo al que le espera el Barcelona en Copa, duelo especial para un Munir que esperará en el banquillo viendo el buen rendimiento de Wissam Ben Yedder y André Silva.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Ceballos; Lucas Vázquez, Benzema, Vinicius.

Sevilla: Vaclík; Carriço, Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas, Sarabia, Éver Banega, Franco Vázquez o Amadou, Escudero; Ben Yedder, André Silva.

Árbitro: Mateu Lahoz (colegio valenciano).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 16.15

TV: Bein LaLiga