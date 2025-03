El Eibar se duerme tras el descanso y la Real ocupa la cuarta plaza

EFE San Sebastián Sábado, 30 de noviembre 2019, 01:05 | Actualizado 18:25h. Comenta Compartir

La Real Sociedad y el Eibar se enfrenan en el primer derbi guipuzcoano de la temporada, con los locales obligados a salir de su mala racha en casa y los visitantes en el momento de mayor necesidad, tras perder en Ipurua ante el Alavés y quedarse a tres puntos del descenso.

El conjunto txuriurdin estrena nuevo césped para eliminar excusas tras sus últimos tropiezos en casa. Los donostiarras se han dejado en el Reale Arena muchas opciones de estar más arriba y, de hecho, obtienen mejores resultados cuando viajan, algo que no gusta a un Imanol Alguacil que quiere que el aficionado realista llene y disfrute en el nuevo estadio.

Ahora la Real, en su lucha por entrar en Europa, debe de defender la sexta plaza frente a cuatro equipos que podrían alcanzarle si pincha contra el conjunto eibarrés, mientras que un triunfo lo cambiaría todo y permitiría incluso a los blanquiazules estar el sábado en plazas de Liga de Campeones, a la espera de la jornada del domingo.

Willian Jose ha marcado tres goles en los cinco últimos encuentros y en el Reale Arena es el principal peligro de los blanquiazules

Después de la derrota ante el Real Madrid no se esperan cambios en el once titular, que incluye a un Martin Odegaard se reencuentra con una afición que no le ve desde hace un mes cuando jugó contra el Levante, mientras que Willian José ocupará la punta de ataque con le objetivo de mantener una buena racha goleadora.

La convocatoria no incluye ninguna sorpresa, quedan fuera los dos únicos lesionados que tiene ahora la Real, Asier Illarramendi y David Zurutuza, y entra el joven Ander Barrenetxea, infrautilizado en su primera temporada en el primer equipo.

El derbi gipuzcoano llega en un momento de mayor necesidad para los armeros, más aún tras la dolorosa derrota sufrida en la última jornada en casa ante el Alavés.

«El Eibar siempre somete a todos sus rivales» Imanol Alguacil

El entrenador eibarrés, José Luis Mendilibar tiene a casi toda la plantilla a su disposición, salvo el lesionado Sergio Álvarez y el sancionado Arbilla, una baja importante, aunque Ramis parece estar en disposición de volver al once para suplirle.

Cote y Diop han estado entre algodones toda la semana, aunque su presencia es casi indiscutible salvo sorpresa de última hora, mientras que Inui podría volver en el ataque en el lugar de un Pedro León que no termina de encontrar su mejor fútbol.

En punta de lanza, Enrich o Kike García parecen fijos -incluso los dos- a la espera de ver si Charles o Quique González acompañan a alguno de ellos arriba. En el día de San Andrés, patrón de Eibar, no faltará animación por parte armera en las gradas del Reale Arena.

Real Sociedad Remiro; Zaldua, Aritz (Le Normand, min. 8), Llorente, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Portu, Willian José (Isak, min. 65), Oyarzabal (Barrenetxea, min. 78). 4 - 1 Eibar Dimitrovic; Cote, Oliveira, Ramis, De Blasis; Escalante, Diop (Expósito, min. 80), Orellana, Inui (Kike García, min. 60), Pedro León (Quique González, min. 60); Charles. goles: 0-1, min. 24: Le Normand. 1-1, min. 34: Diop. 2-1, min. 47: Oyarzabal. 3-1, min. 56: Willian José. 4-1, min.79: Odegaard.

árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó a Zaldua (min.41) por la Real y a Ramis (min. 23), Diop (min. 45), Oliveira (min. 71) y Escalante (min.75) por el Eibar.

incidencias: 28.612 aficionados se dieron cita, en un Reale Arena que estrenaba césped, para presenciar este derbi. La afición desplegó una gran pancarta, con la leyenda «Stopracism» en apoyo al sueco Alex Isak, víctima de insultos racistas en el partido Rumanía-Suecia el pasado 16 de noviembre.

