Relevent se echa atrás y pide a LaLiga aplazar el partido de Miami la empresa justifica su decisión a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas

Javier Varela Martes, 21 de octubre 2025, 21:43

Relevent se echa atrás y pide a LaLiga aplazar el partido de Miami hasta nueva fecha. LaLiga, a través de un comunciado, ha confirmado que tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, entre el Villarreal y el Barcelona, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información