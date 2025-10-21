El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El barcelona Villarreal de la pasada campaña. Efe

Relevent se echa atrás y pide a LaLiga aplazar el partido de Miami

la empresa justifica su decisión a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 21 de octubre 2025, 21:43

Comenta

Relevent se echa atrás y pide a LaLiga aplazar el partido de Miami hasta nueva fecha. LaLiga, a través de un comunciado, ha confirmado que tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, entre el Villarreal y el Barcelona, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  3. 3

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  4. 4 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  5. 5 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  6. 6 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  7. 7 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  8. 8 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  9. 9 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  10. 10 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Relevent se echa atrás y pide a LaLiga aplazar el partido de Miami

Relevent se echa atrás y pide a LaLiga aplazar el partido de Miami