Primera Rivaldo: «Vinícius debería debutar con el Real Madrid» Vinícius, durante un entrenamiento con el Real Madrid. / Efe El exjugador cree que «el comienzo de la temporada es el mejor momento para foguear a un jugador» EFE Madrid Viernes, 24 agosto 2018, 13:15

El exfutbolista brasileño Rivaldo manifestó que el jugador del Real Madrid, Vinícius Jr., debería debutar con el equipo blanco, ya que «el comienzo de la temporada es el mejor momento para foguear a un jugador».

Según explicó en una entrevista con Betfair, de la que es embajador, Rivaldo opinó que el momento preciso para el debut del joven jugador brasileño es «ahora», en el inicio de temporada, porque «cuando los grandes duelos llegan es más complicado poner a un debutante».

Rivaldo también comentó que si Vinícius Jr. no juega «es por decisión del entrenador, pero no por proteger al jugador». «Si Vinícius Jr. ha sido incluido en la plantilla es porque tiene condiciones para jugar, y no se debería perder más tiempo», añadió.

Al respecto de la decisión de LaLiga de jugar un partido en Estados Unidos, Rivaldo expresó que «parece un movimiento financiero, que no tiene en cuenta a los aficionados de los equipos españoles».