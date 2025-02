Koeman, muy molesto con el club: «Hay que respetar más»

P. Ríos Barcelona Viernes, 21 de mayo 2021, 14:30 | Actualizado 18:49h. Comenta Compartir

«En la última parte de la temporada no he sentido la confianza del club, porque tengo un contrato y había que hablar de futuro. Entiendo que hay dudas por los últimos resultados. Si no ganamos y creen que se necesita otro entrenador u otros jugadores, perfecto, pero eso hay que comunicarlo», lamentó este viernes Roland Koeman, que quisiera seguir siendo entrenador del Barça pero ya casi está con los dos pies fuera del club y lamenta no haber tenido aún una reunión definitiva con Joan Laporta.

«No sé si voy a seguir porque no he hablado con el presidente. Hablamos en la comida de hace dos o tres semanas y seguramente nos hablaremos después del partido de mañana. Yo quiero seguir y cumplir mi contrato. Hay cosas para cambiar y cosas que ya hemos cambiado, pero la última palabra la tiene el presidente. Nos hablaremos y vamos a ver», comentó, sin demasiado convencimiento quien reclama al club «respetar más al entrenador y a los jugadores».

«Entiendo que los jugadores están tocados porque han salido cosas en la prensa y no merecen este trato. Merecen mucho más respeto. Hay muchas cosas que habría que hacer diferente», dijo el técnico holandés, para quien «esta temporada es buena, teniendo en cuenta todas las circunstancias que se han tenido en contra».

También aseguró no estar arrepentido de haber fichado por el Barça, aunque se quejó de nuevo de los periodistas: «Sé que tienes presión cuando entrenas al Barça, y lo acepto. A veces pienso que en este país os metéis mucho más con el entrenador que en otros países. Creo que se falta al respeto a los entrenadores. Lo acepto pero tengo mis dudas y soy extranjero y no lo puedo cambiar».

Con vistas al último partido de Liga contra el Eibar en Ipurua, Koeman decidió este viernes dar descanso a Leo Messi, que con su futuro en el aire ya se ha despedido de la temporada con el Barça y se tomará unas vacaciones antes de afrontar la Copa América. Koeman insistió en que considera al delantero argentino imprescindible en el Barcelona. «Messi ha demostrado ser único otra vez esta temporada. El juego que ha dado al equipo ha sido fantástico. Como persona y como profesional le doy un 10. Ojalá siga. Y si no, pues habría que formar otros jugadores. Pero ojalá Messi siga muchos años aquí. Sin él, nos faltarían 30 goles para empezar. El Barça con Messi tiene más futuro que el Barça sin Messi», lanzó.