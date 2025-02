Koeman: «Esta plantilla no está al nivel que queremos»

P. Ríos Barcelona Sábado, 22 de mayo 2021, 22:22 Comenta Compartir

«Esta plantilla no está hecha con el nivel que nosotros queremos tener en el Barça. Con todo el respeto, hay jugadores mayores, y otros, más jóvenes que necesitan ganar experiencia para ser mejores jugadores. La plantilla, que estaba hecha cuando llegamos, no se puede hacer en una sola temporada», lanzó Ronald Koeman en la que seguramente fue su última conferencia de prensa como entrenador azulgrana, aunque aclaró que «si el club quiere cambiar tiene que hablar» con él. «Yo pienso que no ha sido el último partido. Tengo contrato y estoy tranquilo», apuntó el técnico holandés.

«El problema es que cuando se ganó la Copa y remontamos en la Liga, la gente se enchufó con el equipo. Perdonamos en dos o tres partidos en los que pudimos ser líderes. No ganamos y hay que aprender. Pero, repito, si en agosto me dicen que lucharemos por un título y ganaremos otro, lo firmo. Sin embargo, durante la temporada queríamos más, y las esperanzas fueron demasiadas. La temporada no es mala, ni mucho menos. No es la mejor que pudimos hacer, pero no se puede pedir un doblete a un equipo que se está formando», insistió Koeman.