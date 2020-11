FC Barcelona Koeman: «Entiendo que Messi esté cabreado» «Yo no soy la persona que tiene que intentar que se quede aquí», reconoce el técnico holandés, que se queja de los horarios, «que no ayudan a los deportistas ni a un equipo grande que tiene que luchar por los títulos» El técnico del Barcelona, Ronald Koeman. / Foto: R. C. | Vídeo: Atlas P. RÍOS Barcelona Viernes, 20 noviembre 2020, 15:18

«Puedo entender que Leo (Messi) esté cabreado. Hay que respetar mucho más a gente como Leo. Es una falta de respeto preguntarle cosas sobre Antoine (Griezmann). Puede ser con la intención de crear polémica. No he visto ningún problema entre los dos», aseguró este viernes Ronald Koeman cuando se le preguntó su opinión por el enfado del crack argentino al regresar de su país tras 15 horas de vuelo y una hora más retenido en un control por un inspector de Hacienda y ser consultado sobre el jugador francés.

«La verdad es que estoy un poco cansado de ser siempre el problema de todo en el club», proclamó Messi cuando se le preguntó la madrugada del jueves por las quejas del «entorno» de Griezmann y, en concreto, de su exrepresentante Erick Olhats. «¿Su exagente? Son chorradas», zanjó Koeman.

El técnico holandés del Barcelona afirmó que, pese a la situación que está viviendo Messi en el club en el que no quería seguir esta temporada y que Pep Guardiola ha renovado con el Manchester City, no ve al delantero argentino fuera del equipo culé. «Leo tiene un año más de contrato (termina en junio de 2021) y no hay que estar nervioso por el futuro de Leo, aunque yo no soy la persona que tiene que intentar que se quede aquí. Nadie puede decir lo que puede pasar en el futuro», comentó.

«La renovación de Guardiola es importante, poque es una referencia importante para todos los entrenadoes y estoy contento por él. Es una noticia importante y bonita. Ayer (por el jueves) le felicité. Si él está contento, yo estoy contento», apuntó, sin vincular la continuidad del técnico catalán en el City con la posible llegada de Messi al equipo inglés.

Koeman también se quejó de los horarios impuestos por LaLiga. «No entiendo que todos los partidos fuera de casa los jugamos a las nueve de la noche. No entiendo», insistió. «Entiedo un Atlético-Barça, pero los demás, no. Hay que ayudar más a los jugadores y esto no ayuda a los deportistas, porque jugamos el martes en Kiev», dijo en alusión al próximo partido de Champions tras el duelo del Metropolitano. «Los horarios no ayudan a un equipo grande que tienen que luchar por los títulos», lamentó.