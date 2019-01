Cazorla: «Cada vez me encuentro mejor, con más ritmo y menos dolores» Santiago Cazorla celebra su segundo gol ante el Real Madrid. / EFE El jugador se ha mostrado orgulloso tras «un partido muy especial después de lo que he pasado» EFE Viernes, 4 enero 2019, 00:19

Santi Cazorla, autor de los dos goles del Villarreal en el empate de este jueves ante el Real Madrid (2-2), declaró que cada vez se encuentra «mejor, con más ritmo y menos dolores». «Estamos contentos por el punto y hay que seguir. Era mejor haber sumado tres, pero lo importante es sumar», dijo Cazorla a Movistar+.

«Es un punto muy importante porque salimos de la zona de descenso», agregó. «En descanso hablamos que no había que venirse a abajo, que no teníamos que encajar el tercero», reveló. «Ha sido un partido muy especial para mi después de lo que he pasado. Cada vez me encuentro mejor, con más ritmo, menos dolores... Ahora hay que pensar en el Eibar», sentenció.