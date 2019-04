Primera Simeone: «Me alegro de que al Atlético se le exija todos los años estar arriba» Diego Pablo SImeone, en rueda de prensa. / Efe El técnico del Atlético confiesa que «siempre hemos buscado estar más cerca de ganar en estos siete años y medio» en el club JAVIER VARELA Madrid Viernes, 26 abril 2019, 17:20

Diego Pablo Simeone se está especializando en hacer ruedas de prensa exprés. Si en la previa ante el Sevilla fueron seis preguntas, el día antes de medirse al Valladolid sólo fueron cinco. El técnico argentino, eso sí, tuvo tiempo para reivindicar a sus jugadores y la temporada que está completando el conjunto rojiblanco. «Me alegro de que al Atlético se le exija todos los años estar arriba. Habla muy bien de los jugadores que han pasado y eso es lo que queremos sostener, esperando que Real Madrid y Barcelona no tengan el mejor año, es complicado que los dos no tengan el mejor año. Uno de los dos no cede, el Barcelona no cede en los últimos once años», señaló Simeone. «Está claro que en esta Liga estamos compitiendo con los mejores del mundo, Barcelona y Real Madrid», recordó el técnico antes de confesar que «miramos a nosotros mismos, saber de dónde venimos y a dónde vamos». «Pero siempre hemos buscado estar más cerca de ganar en estos siete años y medio», finalizó.

El resto de la comparecencia ante los medios se centró en el futuro de varios de los jugadores de la primera plantilla rojiblanca. El nombre que más ha sonado en la últimas horas es el de Diego Costa, al que el Atlético podría haber puesto en el mercado a la espera de una buena oferta. «Hay situaciones que uno busca, pero después, hasta que empieza la temporada, pueden pasar cosas, están los representantes, jugadores, llamadas... Está el club para trabajar en lo mejor para todos», señaló Simeone que dejó la duda sobre lo que ocurrirá con el delantero hispano-brasileño a final de temporada.

«Siempre digo lo mismo, nunca se sabe quiénes van a seguir de una temporada a otra»

La continuidad de Ángel Correa, autor de un golazo que certificó el triunfo del Atlético ante el Valencia, parece confirmada, pero Simeone recordó que «siempre digo lo mismo, nunca se sabe quiénes van a seguir de una temporada a otra». El técnico argentino confesó que «uno tiene una idea, habla con el club y, en consecuencia, el club habla con agentes y con los futbolistas según lo que conviene a cada parte. Correa ha crecido muchísimo, ha incorporado una posición a su juego. Él es delantero, o segundo punta y, por la competencia, intentamos buscar que mejore en el costado derecho sin perder sus cosas». Además, reivindicó su juego y lo que aporta al equipo: «Nos da verticalidad, cambio de paso, a veces situaciones positivas, a veces negativas en cuanto pérdidas, pero asume riesgos. No ha hecho muchos goles en esta Liga, pero es uno de los jugadores que más gol tienen». «Es determinante saliendo desde el banquillo, entra con paso fuerte, aunque este año ha mejorado en la continuidad en los 90 minutos, que le costaba más», añadió.

Sin temor a la marcha de Rodrigo

Quizá el fichaje más rentable de la temporada para el Atlético ha sido Rodrigo. El centrocampista parece despertar el interés de muchos clubes europeos, aunque Simeone no parece preocuparse. «No me preocupa. Que se hable de que a nuestros jugadores los quieren los conjuntos más poderosos económicamente habla bien del trabajo que hacemos. No me preocupa, para nada», señaló. «Es de los chicos que ha venido como nuevos que más rápido se acomodó y se involucró en la idea del equipo. Estamos tratando de mejorar en aspectos que puede mejorar», dijo pensando en la próxima temporada. Además, destacó que «desde su posición potencia a todo el equipo» y añadió que «tiene un montón de cosas importantes, quiere mejorar, está sumando a todo lo que traía cosas que tenía menos, porque en el fútbol no sólo hay que mirar hacia adelante».

«Hablar de Filipe, de Juanfran, de Godín, de Gabi, le han dado el corazón al club, la vida y siguen queriendo competir para ser tenidos en cuenta»

Por último también habló de Filipe Luis, que termina contrato en el mes de junio aunque ha confesado su deseo de continuar en el Atlético. «Repito igual que lo anterior, hablar de Filipe, de Juanfran, de Godín, de Gabi, le han dado el corazón al club, la vida y siguen queriendo competir para ser tenidos en cuenta», insistió. «Haremos lo mejor para ellos y también para el club», finalizó Simeone.