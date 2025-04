Simeone defiende exprimir la polivalencia de Saúl

Ricardo Castañeda Madrid Domingo, 15 de diciembre 2019, 18:01 Comenta Compartir

Saúl y Morata fueron los autores de los goles del Atlético ante Osasuna, enfadado por la actuación arbitral de Munuera Montero. Ambos fueron protagonistas de un triunfo casi de alivio para los rojiblancos. «Hemos ganado nuestro último partido del año aquí y es lo importante. Lo importante es estar arriba, no quien meta los goles. Tenemos ocasiones, no solo yo, y lo importante es que vayamos creciendo», explicó un Álvaro Morata que no se mostró preocupado por posibles refuerzos y que recordó que «todos los equipos necesitan ganar y creo que estamos en una buena dinámica con muchas ganas. Si seguimos haciendo las cosas así los resultados llegaran. Si llega cualquier jugador será bien recibido. Somos un gran equipo y un gran vestuario», dijo en caliente aunque después en las redes sociales se mostró algo harto de las críticas y se reivindicó a ritmo de Arce: «Por muchos tsunamis que vengan no me pararán... a mí nadie me ayudó para conseguir mi pan. Están esperando a que caiga con la de Champagne, pero que no que no, no lo conseguirán», dijo usando una estrofa de la canción del rapero.

«Nos ha sorprendido a todos con la celebración. Nos ha soltado a todos para hacer un gesto a la grada. Nos ha hecho mucha gracia a João y a mí. Ha sido un poco extraño», explicó Saúl el sábado tras la victoria. El partido supuso por tanto el fin de la citada racha sin gol de Morata - cinco partidos- de la Simeone también quiso hablar. «Ojalá que vuelva como nos dejó antes del parón. Es un rematador. Hay pocos rematadores en el fútbol, tenemos uno y lo queremos aprovechar», destacó ya que «el fútbol es cuestión de que uno es contundente ante las situaciones que genera. Tuvimos la fortuna de hacer dos goles. El arquero fue el mejor del rival de lejos».

Buen debut de Manu Sánchez

El técnico argentino incidió en el que el Atlético «reaccionó tras el esfuerzo del miércoles», destacó que «Manu Sánchez es un chico que está creciendo un montón, tiene un paso hacia adelante y una visión de juego muy buenos. Hoy se despedía Juanfran y llegaba un chico que vino en la pretemporada, le dijimos a las seis y media de la tarde que iba a jugar y que apagara el teléfono. El partido empezó de menor a mayor y nos dio la opción de saber que hay un chico que tiene un poderío ofensivo muy grande. Le ayudaremos a crecer», dijo sobre el estudiante de derecho. «Estaba nervioso y emocionado antes de saltar al campo. Estoy jugando con mis ídolos y ha sido inolvidable», explicó el joven canterano de 19 años que llegó de Cornellá porque su padre, notario de profesión, estaba destinado en Barcelona.

Simeone optó por aprovechar también para destacar el partidazo de Saúl Ñíguez por ser muy importante en todas las posiciones que jugó... aunque es consciente de que las críticas sufridas por situar al internacional como lateral zurdo. «Muchas veces me critican porque le pongo de lateral izquierdo. Si él quiere estar capacitado para jugar en muchas zonas del campo. Hoy estaba intenso, aplicado... Un jugador de selección, un jugador de jerarquía».

El propio Saúl analizó el encuentro y también su actuación personal. «Buscamos la victoria, porque es lo que necesitábamos. Tenemos que seguir la misma línea anteriores al de Champions. Estamos muy contentos y hay que seguir la misma línea. Es un poco raro que llegue el gol cuando estoy de lateral. He conseguido ganar la jugada a Rober y luego he podido picarla. No es el partido en el que más posiciones he jugado. El míster sabe que puedo jugar en muchas posiciones sabe en las que estoy más cómodo pero estoy para todo lo que quiera el equipo .y eso no es un problema», insistió antes de destacar todo lo que Juanfran aportó al Atlético estos años. «Fue muy bonito porque son los dos últimos equipos. Ha sido un poco corto para todo lo que él se merece. No lo olvidará nunca porque la gente le querrá muchísimo».