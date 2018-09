Jornada 6 Simeone se quita la presión ante otro argentino ilustre El Atlético busca consolidar su reacción ante un Huesca que tras el brillante debut lleva tres derrotas consecutivas MIGUEL OLMEDA Madrid Martes, 25 septiembre 2018, 00:22

Semana de derbi en la capital, y el Atlético la arranca a cinco puntos del Real Madrid. Demasiados después de sólo cinco jornadas disputadas; pocos para lo ofrecido por el equipo que dirige Diego Pablo Simeone en este gris inicio de campaña. Después de recuperar el gen victorioso en Mónaco y Getafe, las otras dos 'casas' rojiblancas, el Atlético recibe al Huesca en un partido inédito pero con viejos conocidos por el camino.

Empezando por el banquillo visitante. Ese que ocupa Leo Franco, el penúltimo de una larga estirpe de porteros argentinos a orillas del Manzanares que jugó 183 partidos y recibió 173 goles en la meta del Vicente Calderón -tiene placa en el Paseo de Leyendas- antes de mudarse a Aragón para colgar allí los guantes y estrenarse en el banquillo oscense, donde llevan cinco partidos. «Estoy convencido de lo que hago (pese a las tres derrotas consecutivas). Llevamos sólo dos meses en la categoría, que es nueva para todos, con gente nueva y entrenador nuevo, y eso es muy poco tiempo. No tengo duda del trabajo, creemos en lo que hacemos y tenemos la fe intacta», explicó antes de congratularse de que toda la plantilla está disponible para el Wanda Metropolitano.

El siguiente en la saga ha vestido la rojiblanca en apenas un puñado de ocasiones. Una de ellas antes el Lokomotiv ruso le valió a Axel Werner el respeto de la afición colchonera y una cesión para llevar el '1' del Huesca en su debut en primera. No hay cláusula del miedo y podrá jugar. El canterano atlético Jorge Pulido completa la terna de ex en el último ensayo para el derbi del sábado. Leo Franco medita incluir algún centrocampista de corte más ofensivo, pasando a Rubén Semedo al centro del campo, y en su lugar entrando a Xabi Etxeita, para cortar el juego en el centro del campo, y tal vez también en la parte ofensiva ya que en las últimas jornadas no han encontrado el camino al gol.

Simeone optó por quitarse presión, pese a tener una de las mejores plantillas de su historia por calidad y desembolso económico, justo después de que su equipo enderezase su irregular inicio con sendas victorias en Liga y Champions. «Tuvimos un inicio de temporada muy bueno, con la Supercopa y el partido en Mestalla. A partir de ahí no tuvimos buenos partidos. Rayo, ante el que no hicimos un partido muy estable, el Celta, con el segundo tiempo inesperado. A partir de ahí el equipo fue mejorando. Eibar, Mónaco y el Getafe, ante el que tuvimos más regularidad y constancia. Me gusta que nos exijan como nosotros mismos, está claro que no somos Barcelona ni Madrid ni tampoco somos el Getafe ni el Girona. Somos el Atleti y tenemos nuestras responsabilidades y objetivos que está claro cuales son».

A nivel deportivo habrá un descanso para Juanfran y quizá el canterano Carlos Isaac pueda tener su opción de inicio ya que Santiago Arias todavía no está recuperado de su fractura costal. La otra duda parece en el centro de la zaga con una plaza para Godín o Lucas. En el centro del campo parece que Saúl tendrá un descanso y repetirán Koke y Lemar, artífice de los dos goles del partido contra el Getafe. «¡Si hace dos goles puede perder algún balón! Lo veo bien. Me pone muy contento por él. Es un chico que tiene la dificultad del idioma y viene con una presión importante por el coste al club. Yo lo veo que quiere, desde el momento que llegó tuvo una predisposición tremenda para apartar sus cualidades en pos de las necesidades que tiene el equipo. Cuanto más se libere mejor para él. Se lo dije un día: 'Todo lo que sea que no te toque jugar tómalo como un aprendizaje», dijo el argentino. Arriba se espera ver a Costa con Griezmann, que deberá mejorar sus guarismos goleadores, con sólo una diana en los siete partidos oficiales que ha disputado esta temporada. Habrá que ver el ambiente en la grada, ya que se juega a las 22.00 horas de un martes laborable, quizá por ello el Atlético ha dispuesto varias actividades en los alrededores, desde las 19.00 horas de la tarde.

-Alineaciones probables:

Atlético: Oblak; Isaac, Giménez, Godín, Filipe; Correa o Vitolo, Rodrigo o Thomas, Koke, Lemar, Costa y Griezmann.

Huesca: Werner; Miramón, Pulido, Etxeita o Semedo, Luisinho; Musto, Semedo o Aguilera, Melero, Moi Gómez o Ferreiro, Gallar; y Cucho Hernández.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 22:00

TV: Bein LaLiga