Juan Canela Salamero y Jordi Penas Iberri hacen el saque de honor DAZN
Jornada 13

Dos socios del Barcelona hacen el saque de honor en la vuelta al Camp Nou

Juan Canela Salamero y Jordi Penas Iberri, los socios más antiguos que han podido acudir al estadio, han sido los encargados de llevar un momento emotivo

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:27

Comenta

Uno de los momentos más emotivos del regreso del fútbol al Camp Nou se produjo con el saque de honor. Los encargados han sido Juan Canela Salamero y Jordi Penas Iberri, padre del actual director del Museu, los socios más antiguos que podían estar por salud. Ambos e han llevado la ovación de los más de 45.000 aficionados que han llenado el estadio. Los dos socioes, que ya estuvieron en la inauguración del Camp Nou en 1957, estuvieron acompañados por Joan Laporta..

En los prolegómenos del partido hubo una actuación a cargo de los Figa Flawas, que entonaron su famosa canción en catalán la Marina sta morena, así como fuegos artificiales poco antes de la salida de los futbolistas al terreno de juego. Con el 'Tornem a casa' como lema en la lona en el círculo central, el Cor Jove de l'Orfeó Català interpretó el himno del Barça con pirotecnia azulgrana para celebrarlo, mientras los futbolistas salían al césped.

El palco del Camp Nou se quedó pequeño para vivir en directo el regreso al estadio 909 después del último partido. Además del nieto y el bisnieto de Joan Gamper, fundador del Barça y que hoy cumpliría 148 años, están en el palco el alcalde de la Ciudad Condal, Jaume Collboni, y artistas como Estopa o Bizarrap.

A este primer partido en el Camp Nou, estaban invitados todos los expresidentes, pero solo confirmó su asistencia Joan Gaspart.

