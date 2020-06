Tebas amenaza con concentrar a los jugadores si algunos no saben comportarse Javier Tebas, presidente de LaLiga. / Ep Se trata de evitar que se repitan situaciones como las provocadas por los jugadores del Sevilla, Luka Jovic o el azulgrana Semedo IGNACIO TYLKO Madrid Jueves, 11 junio 2020, 17:02

A horas de reanudarse la Liga con el derbi sevillano, Javier Tebas lanzó un aviso a navegantes. El presidente de LaLiga amenazó con ordenar de nuevo las concentraciones de los equipos profesionales en sus respectivas ciudades deportivas o en hoteles si algunos jugadores siguen desafiando al coronavirus mediante barbacoas o diferentes actos festivos.

El presidente de LaLiga no se mordió la lengua durante una comparecencia ante diversos medios de comunicación extranjeros. Se refirió a episodios como los protagonizados por cuatro jugadores del Sevilla o el barcelonista Nelson Semedo, que se saltaron las normas impuestas en el protocolo sanitario para evitar el contagio y la difusión de coronavirus y permitir la reanudación de la temporada en esa nueva normalidad sin público en los estadios. E insistió en confinar a los equipos, opción que fue descartada gracias a la presión ejercida por los propios futbolistas.

«Esperamos no tener que llegar a este extremo», ha explicado el presidente de la patronal. «Pero si los jugadores no dejan de ir a barbacoas o a fiestas, no tendremos otra elección», advirtió Tebas. «Nosotros demostramos confiar en los jugadores, pero si ellos no cumplen y traicionan esta confianza, no nos quedará otra. No perjudicamos solamente a LaLiga sino a la salud de la gente en general», remarco el presidente de la patronal de clubes.

Además de Semedo, que acudió a una fiesta de cumpleaños en la que se rebasaba ampliamente el número permitido de asistentes, y de los jugadores del Sevilla (Ocampos, Banega, De Jong y Vázquez), que también se reunieron en número muy superior al permitido, otro jugador, el madridista Luka Jovic, lesionado, participó a principios de semana en una barbacoa en su domicilio junto a los también futbolistas balcánicos Saponjic (Atlético) y Maksimovic (Getafe).

«Hay que extirpar el racismo»

Tebas se refirió también al movimiento antirracista que recorre el mundo tras la muerte del afroamericano George Floyd, asfixiado por un policía blanco en Estados Unidos. «Desde LaLiga hemos condenado el racismo y creemos que es un tema a extirpar», afirmó Tebas. «Todas las conductas racistas que se puedan producir alrededor de nuestro fútbol han sido desde LaLiga perseguidas y en lo que son competencia nuestra, castigadas», aseguró Tebas.

Recordó en concreto el caso de Iñaki Williams, delantero del Athletic humillado por los ultras en el campo del Espanyol, el 25 de enero pasado. «Sufrió unos insultos racistas muy graves de un sector del publico que se pudo localizar por televisión y al que LaLiga demandó ante la Fiscalía por delitos de odio que conllevan penas de cárcel», desgranó Tebas. «Hemos tenido una postura muy clara desde hace bastante años, hasta el punto que hemos llegado a cerrar gradas de estadio de fútbol, hemos hecho decenas de denuncias cuando ha habido gritos racistas u homófobos en campos de ambas categoría», abundó.

En cuanto el mercado de fichajes, Tebas augura un «enfriamiento» en la próxima ventana, que tendrá lugar entre finales de julio y octubre porque la pandemia del coronavirus lo ha retrasado todo. No espera «ninguna gran operación». Si el año pasado hubo ventas por unos 3.000 millones de euros, el dirigente calcula que esta vez el montante de operaciones en efectivo estará entre 800 y 1.000 millones. Apuntó que, frente a esta rebaja de transacciones, «habrá más trueque» de jugadores.