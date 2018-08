Atlético de Madrid Thomas da un balonazo a un aficionado y le pide perdón a través de redes sociales Thomas,durante un entrenamiento / EFE El centrocampista lanzó el balón a la grada tras el pitido final del Valencia - Atlético de Madrid, impactando en un hincha ché al que se le rompieron las gafas COLPISA Madrid Martes, 21 agosto 2018, 17:41

Thomas Partey jugó los últimos minutos del encuentro entre el Atlético de Madrid y el Valencia, disputado en Mestalla el pasado lunes. Lo curioso de su participación no fue lo que hizo dentro del terreno de juego, si no un hecho que se conoció este martes y se convirtió en la principal anécdota del empate entre madrileños y valencianos.

Con el pitido final, Thomas mandó un balonazo a la grada, después de que su equipo empatase un partido que podía haber ganado. El lanzamiento de la pelota por parte del ghanés no iba, como es obvio, con el objetivo de darle a ningún aficionado. Sin embargo, la mala suerte se cebó con un hincha che, José Carmelo Llopis, que recibió el impacto de lleno. Además del golpe, el aficionado llevaba gafas, por lo que se le rompieron practicamente en la cara, ocasionándole lesiones en el párpado.

La situación pasó desapercibida para Thomas, pero no para las redes sociales. Pocos minutos después de que finalizase el encuentro, un seguidor valencianista informó al club en redes sociales de lo que había ocurrido. «Acaba el partido, el jugador del atletico lanza un balonazo a la grada y le da a un hombre en la cara rompiendole las gafas y haciendole un corte en la cara.» afirmó @angel_ms18 en su cuenta de Twitter, pidiendo al Valencia que tuviese «un detalle» con el hombre que había recibido el pelotazo.

El afectado aparece en Twitter

La sorpresa llegó cuando este martes por la mañana, el aficionado afectado, José Carmelo, contestó a este tweet. «Hola. Pues resulta que el afectado he sido yo. La ambulancia y los servicios sanitarios de Mestalla me han atendido de maravilla. Las gafas rotas, claro, y varios rasguños en el párpado.» aseguró en redes sociales. Además, en un par de respuestas posteriores aseguró que era la primera vez que iba a Mestalla en muchos años. «Desde luego no se me va a olvidar» bromeó.

Esta información llegó a Thomas, jugador del Atlético de Madrid, que no dudó en pedirle perdón al aficionado a traves de Twitter. «Buenos días José! Acabo de enterarme de que anoche te di con el balón en Mestalla. Espero que estés bien. Siento mucho lo de las gafas, fue sin querer!.. Un saludo!» aseguró el africano. La disculpa, por supuesto, fue aceptada por el aficionado «Muchas gracias por la disculpa, Thomas, y también muchas gracias a todos los que os habéis preocupado! Saludos!» publicó José Carmelo.

A partir de ahí, al hilo de la conversación se fueron sumando diferentes comentarios jocosos sobre la situación. Algunos preguntaron al aficionado por qué no había parado el balón, otros instaban a Thomas a pagarle unas gafas nuevas, e incluso muchos especularon con la existencia de un seguro por parte del Valencia para que el aficionado pueda recuperarlas.