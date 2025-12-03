El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
Dispositivo de seguridad en el reciente derbi sevillano disputado en el Sánchez Pizjuán AFP

Tres partidos de cierre parcial del Sánchez Pizjuán por los incidentes en el derbi

El delantero sevillista Isaac Romero, suspendido dos encuentros por su expulsión ante el Betis

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:19

Comenta

El Sevilla ya conoce las sanciones que le corresponden tras el derbi que perdió en el terreno de juego ante el Betis y también en la grada por incidentes de público. Por un lado, se clausura de forma parcial el Sánchez-Pizjuán por tres encuentros y, además, Isaac Romero se perderá dos partidos tras ver la tarjeta roja por una entrada a destiempo sobre Valentín Gómez.

Como se esperaba, el Comité de Disciplina de la FEF ha condenado al club nervionense con 45.000 euros de multa y el cierre por tres encuentros de varios sectores del Gol Norte, donde se ubican los Biris, con motivo del lanzamiento de objetos que, en el tramo final del partido, obligó a parar el derbi durante aproximadamene un cuarto de hora por orden del colegiado jiennense Munuera Montero.

El Sevilla recurrirá ante el Comité de Apelación y confía en una reducción de la pena impuesta. Cuenta a su favor con el precedente de lo ocurrido en el derbi madrileño disputado en el Metropolitano en septiembre de 2024. Como consecuencia de los mecheros lanzados al portero madridista Thibaut Courtois, el árbitro aplicó también el protocolo e interrumpió durante un cuarto de hora el partido. Entonces, la sanción inicial de tres partidos de cierre parcial de la zona donde se ubica el Frente Atlético se redujo al final a uno.

Por otra parte, en aplicación de lo descrito en el acta del partido, Isaac Romero ha sido sancionado con dos partidos por «producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido».

