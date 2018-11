Primera Urrutia adelanta las elecciones a la presidencia del Athletic y confirma que no se presenta Josu Urrutia, presidente del Athletic. / Efe La grave crisis deportiva obliga al presidente del equipo bilbaino a convocar los comicios antes de fin de año JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Bilbao Miércoles, 7 noviembre 2018, 13:36

La grave crisis deportiva que atraviesa el Athletic ha obligado a Josu Urrutia a adelantar las elecciones a la presidencia del club al 27 de diciembre y a anunciar, como ya tenía previsto desde hace más de un año, que no se presentará a un tercer mandato. El dirigente rojiblanco ha reiterado en numerosas ocasiones que su intención era mantener los plazos previstos por los estatutos y convocar a los socios en el primer trimestre de 2019, a más tardar el 27 de marzo. Hacía de esta forma caso omiso a las sugerencias de las principales formaciones políticas vascas para que la cita con las urnas de la entidad se alejarán lo más posible de las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

Urrutia y su junta directiva dibujaron un escenario casi idílico para agotar la legislatura confiados en que el proyecto de Berizzo despertara de nuevo la ilusión de una masa social frustrada después de la horrorosa temporada pasada en la que el equipo cayó a las primeras de cambio en la Liga Europa, fue eliminado de la Copa por un modesto Formentera de Segunda B y acabó la liga ¡el 16! Es decir, contemplaban despedirse en marzo del próximo año cumpliendo sus dos principales objetivos: dejar a su sucesor un club saneado y un equipo bien situado en la tabla. Sin embargo, no contaban con que en pleno mes de noviembre, disputadas ya once jornadas de liga, el Athletic sea un equipo desnortado, con un técnico que pierde crédito día a día, algunos futbolistas fuera de forma y los llamados a liderar la nave desaparecidos en combate, el equipo al borde de los puestos de descenso y un horizonte deportivo que no invita al optimismo.

Ante este panorama desolador, Ibaigane ha decidido adelantar los acontecimientos, plegar velas y llamar a las urnas.