Jornada 1 Valverde: «Estoy muy contento con la plantilla que tengo» Ernesto Valverde, en la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic. / AFP «Estoy al margen de todas estas cuestiones. Neymar es un jugador del PSG y ya veremos lo que ocurre», señaló el técnico azulgrana en su rueda de prensa previa al estreno liguero P. RÍOS Barcelona Jueves, 15 agosto 2019, 18:10

Como era de esperar, la primera rueda de prensa de la temporada para Ernesto Valverde estuvo marcada en mayor medida por las cuestiones del mercado de fichajes que por los aspectos puramente relacionados con el debut del Barça en Liga, que tendrá lugar este viernes ante el Athletic en San Mamés.

«Estoy al margen de todas estas cuestiones. Yo me centro en mi equipo y en los jugadores que tengo. Respecto a los jugadores de otros equipos siempre hemos mantenido una línea de respeto. Neymar es un jugador del PSG y ya veremos lo que ocurre», se limitó a señalar ante las cuestiones sobre el posible regreso del brasileño.

«Estoy muy contento con la plantilla que tengo. No sé lo que puede pasar después. La mejor plantilla siempre es la que tienes en ese momento. Cuando entrenaba al Athletic ya me parecía la mejor porque además quería convencer a mis jugadores de ello. Yo soy el entrenador y lo que tengo que hacer es adaptarme a los jugadores que tengo. No estoy pensando en que vaya a venir algún jugador más», añadió en ese sentido, poniendo en valor a jugadores de la plantilla a los que no quisiera perder, como Rakitic o Semedo.

Visiblemente incómodo ante tanta pregunta sobre fichajes, el técnico azulgrana reconoció su deseo de que el mercado llegue al final cuanto antes: «Es un inconveniente no tener la plantilla cerrada. Lo normal es que cuando empiece la Liga el mercado se pare porque al final lo lógico es que el equipo que comienza el campeonato sea el que lo termine. Al final cuando respiras es el día 31 porque lo que tienes es lo que hay».

Ya respecto al duelo ante el Athletic, Valverde advirtió del peligro de su exequipo, al que conoce sobradamente. «Es un partido complicado para empezar. Sabemos del potencial del Athletic en San Mamés. Ellos han hecho una buena pretemporada, es un equipo absolutamente reconocible en el que se mantiene la dinámica del año anterior, con mucha presión arriba, entusiasmo y efectividad. Es uno de esos estadios que están siempre marcados en rojo en el calendario», señaló.

La duda de Messi

Messi será duda hasta el último momento teniendo en cuenta que llega sin haber entrenado con el resto del equipo en toda la pretemporada. «No vamos a arriesgar con ningún jugador y menos con Leo. Veremos cómo viene pero no ha entrenado todavía con el equipo. Sigue un proceso de recuperación bastante bueno y vamos a ver», explicó el 'Txingurri'.

Ya sobre la temporada y los objetivos, Valverde quiso poner en valor lo hecho la campaña pasada pese a un mal final y dejó de lado la presión de un club como el Barça. «Firmaría llegar al 1 de mayo como el año pasado y lo firmaría cualquiera porque eso es inmejorable. Es muy difícil llegar vivos en todas las competiciones y más con la Liga ganada en abril. En todas partes hay presión y en el Athletic también, de una manera muy acusada. Es un partido que a mí personalmente me resulta difícil jugarlo y prefiero que pase cuanto antes, más teniendo en cuenta lo que aprieta el rival y la afición», dijo el entrenador culé.

«Jugar cada vez mejor es un objetivo que tiene todo el mundo. La cuestión es con qué te comparan. Si te comparan con el mejor Barcelona de la historia es difícil. Es como si a mí me comparan con George Clooney», señaló a la hora de valorar si mejorar el juego más allá de los resultados es una de las premisas para la temporada que está a punto de comenzar.

«Nos hubiese ido bien una semana más de preparación y algún partido entre medias, pero la pretemporada viene condicionada por los viajes que hemos tenido», respondió a las cuestiones sobre la pretemporada, con cuya planificación Valverde no está del todo satisfecho pese a que comprende los compromisos del club.

Por último, el técnico azulgrana también se refirió al conflicto de horarios entre LaLiga y la Federación. «Me parece increíble la guerra de los horarios. Que no se haya solucionado este problema con margen. La imagen de la competición, de la Liga y de la Federación quedan tocadas con todo esto», valoró.