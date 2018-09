Jornada 5 Valverde: «Creo que no ha sido expulsión» Valverde, durante el partido. / EFE El técnico vasco aseguró no estar de acuerdo con la expulsión de Lenglet y recalcó que ese hecho «condicionó el partido» COLPISA Madrid Domingo, 23 septiembre 2018, 23:14

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, dejó claro, tras el empate de su equipo ante el Girona por 2-2, que la expulsión del central Clement Lenglet, no le pareció justa. «No he visto la jugada en la tele, pero me da igual. El VAR está para hacer justitica y yo tengo la sensación de que esto no ha sido expulsión. Es la primera vez que veo que un jugador que supuestamente ha cometido una agresión recibe disculpas de su rival por una falta. Creo que no ha sido agresión. De hecho cuando el árbitro ha ido consultar el VAR pensaba que lo iba a hacer por la patada que la habían dado a Lenglet» afirmó.

Para Valverde, la roja a su central, condicionó el partido. «Está claro que ha sido una jugada que ha marcado el partido. Teníamos dominado el juego y esa situación nos ha condicionado. Además hemos tenido la mala fortuna de encajar al final de la primera parte el 1-1 y al principio de la segunda el 1-2. Por suerte hemos podido remontar y empatar» dijo.

El técnico vasco quiso quitar hierro al hecho de haber jugado varios minutos de la primera parte con Sergio Busquets de central, tras la expulsión de Lenglet, teniendo a Samuel Umtiti en el banquillo. «Cuando te marcan el 1-1 y tienes a Umtiti calentando pues piensas que has hecho mal en no ponerlo. Aún así, conociendo a Umtiti, pensaba que tenía que darle más minutos de calentamiento. De hecho estábamos dominando y creo que el gol ha venido de la nada» aclaró.

Por último, quiso defender el partido realizado por Arturo Vidal y Arthur, que debutaban como titulares ante el Girona y acabaron siendo sustituidos en la segunda mitad. «Este ha sido un partido diferente por como se han puesto las cosas. Se ha puesto al reves cuando lo teniamos controlado y nos ha condicionado los cambios. No se les puede medir mucho» concluyó.