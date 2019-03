Jornada 29 Valverde: «No tenía ni idea de cómo iba a lanzar Messi la falta» Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona / EFE «No me ha hecho caso y ha marcado gol», señala el técnico del Barcelona sobre el primer tanto del argentino en el derbi contra el Espanyol ICÍAR MUÑOZ Madrid Sábado, 30 marzo 2019, 20:20

«Leo Messi es muy bueno para nosotros», quiso recalcar el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, después de otro recital del argentino al anotar los dos goles en la victoria del conjunto azulgrana ante el Espanyol (2-0) este sábado.

«Depende mucho de cómo se lo tome el rival. Cuando juegas con cinco atrás, puedes jugar con dos carrileros arriba o que esos carrileros sean defensas. Ellos han planteado un sistema muy junto, bastante atrás. Estando atrás, se hace difícil. No hay espacio para romper en el medio y es difícil. Es una cuestión de insistir. Para cualquier equipo, lo más fácil es cuando tienes espacio y juegas a la contra», dijo Valverde sobre el planteamiento defensivo del técnico del Espanyol, Rubi.

Habló el extremeño sobre el primer gol de falta del astro argentino: «Parece que siempre hay algo de nerviosismo cuando Messi va a tirar las faltas. Los equipos intentan poner sus armas y hasta han puesto jugadores en el suelo detrás de las barreras. Nos viene bien de momento que esto siga así. Messi es muy bueno para nosotros. No tenía ni idea de cómo iba a lanzar Messi la falta. Me encantaría decir que estaba todo trabajado pero no, decide él, no me ha hecho caso y ha marcado gol».

A Valverde le preguntaron por la posición de Coutinho: «Jugando escorado a la banda izquierda. Más como delantero que como centrocampista. Pero es verdad que puede jugar también de interior izquierdo y como ellos jugaban muy atrás, se podía meter más un extremo como Malcom y a él más por dentro». Se detuvo en este último futbolista, que no ha tenido demasiadas oportunidades desde que llegó al Barça. «Malcom ha estado muy bien, esperábamos su desborde, que estirara al equipo. Encantados con el tiempo que ha salido, a ver si estos partidos va participando un poco más», dijo sobre el atacante.

Pese a la victoria y la gran diferencia de puntos que le saca el Barça a sus perseguidores, Valverde no quiso dar todavía por ganada la Liga: «De momento, vamos a seguir así. A veces ves otras Ligas y como estás lejos das por hecho que va a ganar uno u otro club y luego ves que hay equipos que remontan como en Alemania, Inglaterra. Aquí le pasó al Barça hace unos años…. Nunca sabes qué puede pasar. Vamos a seguir».

Se refirió por último a la posibilidad de que modifique el once en los dos partidos de la siguiente semana. «Quedan diez días para la Champions, no es cuestión de meter a los jugadores en una urna, necesitamos que compitan para llegar bien, algún cambio habrá pero iremos con todas las garantías ante Villarreal y Atlético», concluyó el técnico extremeño.