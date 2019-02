Jornada 22 Valverde: «Estamos igualados con el Madrid. Es absurdo hablar de porcentajes» Valverde, sentado en el banquillo del Camp Nou en la vuelta del partido contra el Sevilla en Copa del Rey. / REUTERS El Barcelona jugará tres clásicos frente al Real Madrid en un espacio de 30 días NACHO CABALLERO Viernes, 1 febrero 2019, 18:10

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, habló con los medios en sala de prensa en la víspera del enfrentamiento con el Valencia en Liga y después de saberse que en la semifinal de Copa del Rey el equipo catalán se enfrentará al Real Madrid.

El técnico extremeño valoró el enfrentamiento contra el club blanco y cómo condiciona este cruce el calendario: «Es una gran eliminatoria con dos grandes partidos. En este momento los dos estamos inmersos en la lucha por las primeras posiciones de liga, con el comienzo de Champions en pocas semanas. La intensidad de estos encuentros es muy importante».

Valverde espera un encuentro muy diferente al disputado en la primera vuelta, donde su equipo salió victorioso tras ganar 5-1 al Madrid en el Camp Nou: «Estamos igualados, es absurdo hablar de porcentajes. En aquel momento el Madrid estaba en un momento complicado y ahora tienen más confianza No quiero desgastar este tema mucho».

Más información Clásico a la vista en las semifinales de Copa

El cruce de Copa del Rey no ha sido una sorpresa para el técnico, algo que ya podía entrar en sus planes y no le agobia el desagaste que puede suponer afrontar tres clásicos en apenas 30 días: «La verdad es que después del partido con el Sevilla este cruce era una posibilidad y teníamos asumido que el rival podría ser el Madrid. Estos partidos tienen una connotacion y un desgaste especial».

Elevada exigencia

La exigencia a la que se va a ver sometida la plantilla azulgrana va a ser alta, contando aparte de los encuentros contra el Real Madrid, el cruce de Champions frente al Olympique de Lyon: «Estamos confiados con poder afrontar con garantías todos los partidos. Siempre hay imprevistos y no sabes qué puede ocurrir mañana o en una sesión de entrenamiento. Lo vamos gestionando con una perspectiva de futuro, según van llegando las semanas».

Acerca de una de las nuevas incorporacaiones, el central francés Todibo, Valverde admite que su llegada le ha cogido por sorpresa, y que ahora la alta cantidad de jugadores en esa posición no supone un problema: «Todibo es un jugador con perspectiva de futuro. Estaba firmado para el año que viene y no esta previsto que viniese ahora. La idea es que conozca a sus compañeros y la forma de jugar. Pasamos de tener pocos centrales, a tener cinco. En cuanto a Murillo, esto no le va a afectar para nada, solamente que va a tener más competencia».

Se refirió, por último, a su rival de este sábado, un Valencia que como el Barça está en semifinales de Copa del Rey y que ha revertido en las últimas jornadas su mala dinámica liguera. «El Valencia ha cambiado en el acierto goleador porque lo veo muy parecido al año anterior. El año pasado tuvo un comienzo espectacular con mucho acierto y este año en cuanto a juego y esquema es parecido pero generaban el mismo número de ocasiones pero no las convertían. Eso les hizo estar un poco abajo en el primer tercio de la clasificación. Ahora tienen más confianza y están remontando posiciones. Pero le veo en una dinámica parecida, y están en un buen momento de confianza, como se ve con su clasificación en la Copa».