Jornada 29 Valverde: «A Messi le estamos cuidando desde antes de Navidad» Ernesto Valverde, durante la rueda de prensa. / Alejandro García (Efe) El entrenador del Barcelona asegura que el rosarino «está mejor» de las molestias que viene arrastrando en el pubis, aunque reconoce que el jueves tuvo «un pequeño problema» en el entrenamiento ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 29 marzo 2019, 14:18

Ernesto Valverde compareció la víspera del que será su sexto derbi ante el Espanyol como entrenador del Barcelona. Unos duelos en los que el 'Txingurri' ha firmado tres victorias, un empate y una derrota, la que le infligieron los 'pericos' el pasado curso en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey, sin consecuencias a la postre ya que el conjunto azulgrana logró darle la vuelta a la eliminatoria en el Camp Nou para proclamarse luego campeón del torneo. «Es un derbi, las distancias clasificatorias se reducen», avisó el técnico del Barcelona en una rueda de prensa en la que el mayor grado de protagonismo lo acapararon Leo Messi, con molestias en el pubis que mantienen en vilo al barcelonismo, y Gerard Piqué tras su estelar aparición en el programa 'La Resistencia' de Movistar +.

«Pensamos que Messi está al cien por cien, pero viene arrastrando las molestias desde hace tiempo. Le estamos cuidando desde antes de Navidad. Lo seguiremos haciendo. Ha vuelto, ha tenido unos días de descanso y está mejor», dijo Valverde sobre el '10', que retorna a la Liga tras volver a enfundarse la zamarra de la selección argentina en el amistoso ante Venezuela que acogió el Wanda Metropolitano pero que no viajó con la albiceleste a Marruecos por precaución y regresar a la ciudad condal.

Aseguró Valverde que Messi está «tranquilo» en lo anímico pese a que la derrota ante Venezuela empañó su vuelta a la selección argentina y recordó la exhibición que completó el rosarino ante el Betis justo antes de acudir a la llamada de Lionel Scaloni. «En el fútbol todos estamos sometidos a altibajos a veces excesivos. El último partido que jugó con nosotros estuvo espectacular. Está bien», enfatizó el extremeño, que incidió en que el diálogo con el astro es permanente para que ofrezca su mejor versión pese a las molestias que arrastra. «He hablado con Messi, pero de manera natural porque ayer tuvo un pequeño problema», apuntó sin dejar claro si tiene un plan para dosificar al futbolista de cuyas botas dependen en buena medida las esperanzas del Barcelona de conquistar el triplete.

Reparto de esfuerzos

Admitió Valverde que la acumulación de encuentros en las próximas semanas le obligará a introducir cambios en el once para mantener a todos los futbolistas en el mejor estado posible. «Ya vamos entrando en partidos que son decisivos y lo ideal es tener a todo el mundo fresco», manifestó un técnico que reconoció que la que empieza con el derbi ante el Espanyol de este sábado puede ser una semana crucial para la resolución de la Liga. «Son nueve puntos sobre 30 y llevamos 10 de ventaja. Depende cómo sean los resultados puede ser clave. Nuestra intención es no desviarnos e ir cada partido con la intención de sumar los tres puntos porque no es sólo los tres puntos que sumas sino que quitas un trozo de competición porque es un partido menos».

Se le preguntó a Valverde por la participación de Piqué en 'La Resistencia', en la que el central dejó numerosas perlas. «Es un programa de humor en el que van a ver quien es más ocurrente y mañana tenemos un partido serio», atajó el preparador, que aseguró que no vio el espacio conducido por David Broncano.

Habló también el técnico del Barça de Coutinho, al que defendió pese a que el brasileño se encuentra cada vez más cuestionado por su rendimiento. «Es un jugador importante para nosotros y esperamos mucho de él. Quizás ha habido momentos que ha estado un poco más bajo, pero lo ha reconocido», indicó sobre el ex del Liverpool. Y no quiso marcar un horizonte para la vuelta de Ousmane Dembélé, lesionado desde el pasado 13 de marzo. «Está bien, se encuentra confiado, pero no podría dar una fecha exacta», comentó sobre el francés, asegurando que tratarán de no precipitarse con el extremo «para que no tenga una recaída»

En cuanto al Espanyol, aguarda Valverde a un conjunto «muy motivado» al tratarse de un derbi, y alabó las virtudes del equipo que entrena Joan Francesc Ferrer, Rubi. «Es un equipo que intenta tener la pelota, que luego se maneja bien a la contra y que tiene muchos argumentos de mediocampo para adelante», resaltó el 'Txingurri', que repasó la evolución esta temporada de su adversario el sábado. «Tuvieron un gran inicio, sufrieron un bache importante y ahora parece que están rehaciéndose. Se han alejado del peligro y me imagino que en estos diez partidos van a luchar para estar más arriba», apuntó el entrenador del Barcelona, que negó que los rumores que sitúan a futbolistas como Antoine Griezmann en la órbita del conjunto azulgrana puedan afectar al plantel. «Los jugadores están acostumbrados que esta tipo de cosas aparezcan en los medios. Debemos estar por encima de estas elucubraciones. No es nada nuevo», remachó.