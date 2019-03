Jornada 26 Vinicius-Messi, los 6.807 primeros días de dos cracks Gráfico El argentino superaba ligeramente los registros del brasileño con 18 años, 7 meses y 18 días, la edad actual del madridista ÁLEX SÁNCHEZ Madrid Sábado, 2 marzo 2019, 09:13

La irrupción de Vinicius como indiscutible en el Real Madrid de Solari a pesar de su insultante juventud recuerda irremediablente la precocidad de otros talentos, que siendo apenas mayores de edad ya ejercían como jugadores importantes de grandes equipos.

La comparativa con Leo Messi, salvando siempre las distancias, resulta inevitable. El argentino superaba ligeramente los registros del brasileño con 18 años, 7 meses y 18 días. Así, el rosarino, que debutó en competición oficial con el Barça de Rijkaard en la temporada 2004-05, había disputado el 12 de febrero de 2006 un total de 31 partidos y marcado ocho goles con la camiseta azulgrana por los 26 encuentros y cuatro tantos de Vinicius con la blanca a día de hoy.

La gran mayoría de futbolistas no conoce el dulce sabor de levantar un título en toda su carrera, pero a los elegidos para la gloria como Messi o Vinicius no les hace falta ni siquiera aproximarse a la veintena para inaugurar su palmarés particular. Es el caso de Vinicius, que ya tiene en su haber un Mundial de Clubes, y en mayor medida de Messi, que a su edad ya había logrado una Liga y una Supercopa de España.