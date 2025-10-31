Xabi Alonso da por zanjado el 'caso Vinicius': «Ninguna represalia»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 31 de octubre 2025, 10:14 Comenta Compartir

A una hora desacostumbrada con el objetivo estar presente luego en la entrega de la Bota de Oro a Mbappé que tendrá lugar al mediodía, Xabi Alonso compareció en rueda de prensa para ofrecer su parecer sobre el 'caso Vinicius', el principal desafío a la autoridad que ha afrontado el tolosarra desde que está al mano del Real Madrid. El monumental enfado del brasileño al ser sustituido en el clásico celebrado el pasado domingo concentra toda la atención en la previa del duelo que medirá al conjunto de Chamartín con el Valencia. ¿Habrá castigo para el '7' o indulto tras su feo comportamiento y una disculpa pública en la que no citó al técnico? Esa era la pregunta que sobrevolaba en una rueda de prensa que el vasco aprovechó para dar por cerrado el tema. «El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con toda la plantilla y Vini estuvo muy bien. Habló con el corazón, yo quedé satisfecho y el asunto quedó zanjado», aseveró.

Hasta siete preguntas tuvo que responder Xabi Alonso referidas a ese desaire que levantó tantísimo revuelo y que ha copado la semana en clave Real Madrid. Y no fueron más porque el técnico, cansado de hablar sobre el tema, impelió a los periodistas a hablar de otras cuestiones. Restó importancia al hecho de que Vinicius no citase su nombre en el famoso comunicado con el que pidió perdón al club, a la afición y a sus compañeros por su comportamiento a través de las redes sociales. «Para mí fue un comunicado muy valioso, my positivo, en el que Vini demostró su honestidad. Habló desde el corazón y para mí lo importante es lo que dijo del club y de la afición. Yo me quedé satisfecho y el asunto quedó zanjado», insistió el guipuzcoano, que abundó en que quedó «satisfecho» e incidió en que «desde el miércoles quedó cerrado». «Todos estamos en el mismo barco y remando en la misma dirección», argumentó.

«Mañana tenemos el partido, que es lo más importante. Ninguna represalia», explicó cuando le inquirieron acerca de si tomaría alguna medida aleccionadora en respuesta al cabreo de Vinicius, al que aseguró ver «muy centrado» y «con muchas ganas». «El otro día hizo un muy buen partido, lo mismo en Getafe y contra la Juve y esperamos lo mismo mañana», continuó el míster del Real Madrid antes de poner punto final a un asunto que apuntaba a monopolizar su intervención ante los medios. «Ya he dado suficientes explicaciones. Entiendo que vuestro foco esté ahí y lo respeto, pero desde el miércoles el asunto está zanjado. Lo que me preocupa es empezar mañana bien contra el Valencia», atajó.